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KIYMA MAKİNESİNE ELİ KAPTIRDI

Kıyma makinesine eli kaptırdı

Denizli'de elini kıyma makinesine kaptıran bir 21 yaşındaki genci hastanede itfaiye kurtardı.

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Denizli'deki bir marketin kasap reyonunda çalışan 21 yaşındaki Nasuh Tekcan, sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Kıyma makinesi ile birlikte hastaneye kaldırılan Tekcan, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Tekcan'ın bilekten itibaren parçalanan sağ eli dokularında bozulma olduğu için yerine dikilemedi.

Bir marketler zincirinin Kuşpınar Mahallesi, Kıbrıs Şehitleri Caddesi'ndeki şubesinin kasap reyonunda çalışan Nasuh Tekcan, bugün saat 12.00 sıralarında sağ elini kıyma makinesine kaptırdı. Market çalışanları durumu 112 Acil Servis ve itfaiyeye bildirdi. sağlık ekipleri Tekcan'ın makineye sıkışan elini kurtarmayı başaramayınca itfaiyeden yardım istedi. İtfaiye ekipleri, kıyma makinesini yerinden söktü. Tekcan, elini kaptırdığı kıyma makinesi ile birlikte sedyeye alınıp, ambulansa taşındı. Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Tezcan'ın sıkışan eli burada da çıkartılamayınca itfaiyeden yardım istendi. İtfaiye ekipleri, spiral makinesi ile kıyma makisenesini keserek Tezcan'ı kurtardı. Tedaviye alınan Tezcan'ın bilekten itibaren parçalanan sağ eli dokularında bozulma olduğu için yerine dikilemedi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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