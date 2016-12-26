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KIZ ARKADAŞINI POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRÜP İNTİHAR ETTİ

Kız arkadaşını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Kırklareli'nde 25 yaşındaki adam, tartıştığı kız arkadaşını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti.

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Kırklareli’nin Babaeski İlçesi’nde 25 yaşındaki Tolga Tunç, tartıştığı kız arkadaşı 25 yaşındaki Sinem Kır’ı çalıştığı akaryakıt istasyonunda pompalı tüfekle başından vurup öldürdükten sonra aynı tüfeği çenesine dayayıp ateşleyerek yaşamına son verdi. Tunç'un 'sevgilime hediyem var' diyerek iş yerine girdiği öğrenildi.

Olay, Babaeski İlçesi’nin İstanbul Caddesi üzerindeki bir akaryakıt istasyonunda bugünsaat 16.30 sıralarında meydana geldi. Kırklareli’nin Vize İlçesi’ndeki bir kurumda özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Tolga Tunç, iddiaya göre telefonla tartıştığı kızarkadaşı Sinem Kır’ın Babaeski’de muhasebeci olarak çalıştığı akaryakıt istasyonuna geldi. 

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Tolga Tunç’un, istasyona elinde bir kutu ile girerken görevlilere, "Sevgilime hediye getirdim" dediği öğrenildi. Bunun üzerine diğer çalışanlar dışarı çıkarak, ikiliyi yalnız bıraktı. 

Tunç, tartıştığı Kır’ı yanında getirdiği hediye paketinden çıkardığı pompalı tüfekle öldürüp, aynı silahla intihar etti.

İstasyon çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Tunç ve Kır’ın olay yerinde yaşamlarını yitirdiği belirlendi. Savcı ve olay yeri inceleme ekipleri inceleme yaparken, istasyona gelen genç kızın yakınları acı haberle gözyaşına boğuldu. 

Savcı ve polis olay yeri incelemesinin ardından Tunç ile Kır’ın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Babaeski Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayda kullanılan pompalı tüfeği de aynı kutu içine koyarak emniyete götürdü. Kır’ın akaryakıt istasyonunda yaklaşık 20 gün önce çalışmaya başladığı belirtildi.

DHA
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