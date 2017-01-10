KIZ KARDEŞİNİN BAKTIĞI ÇOCUĞU KAÇIRDI

Kız kardeşinin baktığı çocuğu kaçırdı

Adana'da bir kişi kız kardeşinin baktığı çocuğu kaçırarak fidye istedi.

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Kız kardeşinin baktığı çocuğu kaçırarak fidye istediği iddiası Adana’da, kız kardeşinin baktığı çocuğu kaçırarak ailesinden 150 bin lira  fidye istediği ileri sürülen kişi ile polis ekipleri arasında kovalamaca  yaşandı. Kısa sürede yakalanan şüpheli, çocuğu neden kaçırdığını soran basın  mensuplarına "Kaçırma yok uydurmayın, gezdiriyordum" cevabını verdi.

Adana'da, kız kardeşinin baktığı çocuğu kaçırarak  ailesinden 150 bin lira fidye istediği ileri sürülen kişi, polis ekiplerince  yakalandı. Çocuğu neden kaçırdığını sorulan şüpheli, "Kaçırma yok uydurmayın,  gezdiriyordum" cevabını verdi. 

Alınan bilgiye göre, Süleyman D, kız kardeşi Süday D'nin çocuklarına  baktığı İ.U. ve M.U. çiftinden borç para istedi. Olumsuz yanıt alan Süleyman D, ailenin 10 yaşındaki oğlu K.U'yu okula  gitmek için evden çıktığı sırada kaçırdı.

Süleyman D, ardından da bir firmada yönetici olan İ.U. ile bankada  memur olan M.U'yu arayarak aileden 150 bin lira fidye istedi. Çocuğu öldürmekle tehdit ettiği ileri sürülen Süleyman D, aileden  vereceği adrese 150 bin lira getirmesini istedi.

ÖZEL EKİP OLUŞTURULDU

İ.U. ve M.U'nun şikayetçi olması üzerine Adana Emniyet Müdürlüğü  Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet ve Gasp Büro amirliğinde görev yapan  polislerden özel bir ekip oluşturuldu.

Süleyman D'nin 01 SR 733 plakalı otomobili kullandığını belirleyen  özel ekip, şahsın gidebileceği güzergahlardan çalışma yaptı.

Ekipler, son olarak merkez Sarıçam ilçesi Bayramlı Hacılı  Mahallesi'nde görüldüğü tespit edilen Süleyman D'yi yakalamak için harekete  geçti. Kısa süreli kovalamacanın ardından durdurulan otomobildeki Süleyman D.  gözaltına alındı.

Otomobilde bulunan 10 yaşındaki K.U. ise Adana Adli Tıp Kurumunda  sağlık kontrolünden geçirildi.

"KAÇIRMADIM, GEZDİRİYORDUM"

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere Adana Adli Tıp Kurumuna getirilen  şüpheli Süleyman D, basın mensuplarının çocuk için ne kadar fidye istedin  sorusuna "Bir trilyon istedim." şeklinde cevap verdi.

Şüpheli, çocuğu niye kaçırdığını soran basın mensuplarına ise,  "Kaçırma yok uydurmayın, gezdiriyordum." dedi.

Şüpheli Süleyman D, ifadesi alınmak üzere Adana Emniyet Müdürlüğü’ne  götürüldü.

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