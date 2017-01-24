Kız öğrenciyle aşk iddiası pahalıya patladı

Edirne'nin Keşan İlçesi'nde, evli ve 2 çocuk babası öğretmen 43 yaşındaki Ali M., 16 yaşındaki kız öğrencisi K.S. ile "duygusal ve fiziki yakınlık kurduğu" iddiasıyla hakkında açılan idari soruşturma sonucu meslekten ihraç edildi. Müfettişler soruşturma raporunda "memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak, yüz kızartıcı ve utanç verici" ifadelerini kullanırken, Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu, öğretmen Ali M.'yi "bir daha alınmamak üzere memurluktan çıkarılmasına" karar verdi.

Keşan'daki bir lisede elektrik- elektronik öğretmeni olarak görev yapan Ali M., 16 yaşındaki kız öğrencisi K.S. ile geçen yıl Mart ayında yakınlık kurdu. İddiaya göre, Keşan'dan Çanakkale'ye giderek öğrencisi K.S. ile birlikte alkol aldı. Annesi, kızı K.S.'nin öğretmeni ile görüştüğünü duyması üzerine Keşan Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayet üzerine Cumhuriyet Savcılığı'nda adli soruşturma başlatılırken, savcılığın bilgilendirme yazısıyla konudan haberdar olan Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü de konuyla ilgili idari soruşturma başlatıp, müfettiş tayin etti.

İZCİLİKTEN DE MEN EDİLDİ

Keşan'da bir izci grubunun da liderliğini yürüten öğretmen Ali M.'nin yanı sıra kız öğrenci K.S. ve tanıkların da ifadelerini alan Maarif Müfettişler Başkanlığı'nca rapor hazırlandı. Kız öğrencisiyle "duygusal ve fiziki" yakınlık kurup mesajlaştığı tespit edilen öğretmenle ilgili hazırlanan raporda şu ifadelere yer verildi:

'Öğrenci ile kişisel münasebet kurup mesajlaştığı, ayrıca Çanakkale'de buluşarak bira içtikleri, duygusal ve fiziksel yakınlık kurdukları tespit edildi. Ali M. böyle davranmakla Devlet Memurluğu Kanunu, Öğretmenlik Mesleği, Çocuk Koruma Kanunu'nda belirtilen maddelere aykırı davrandığı kesinleştiğinden, bahse konu izcilik faaliyetlerinde bulunmasın mahsurlu olacağı ve telafisi mümkün olmayan olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirildiğinden, buradaki görevlerinden men edilerek, ilerleyen tarihlerde bu ve buna benzer herhangi bir görevin verilmemesi.'

Rapor üzerine Edirne Milli Eğitim Müdürlüğü, Edirne Valiliği Dernekler Masası'na da başvuruda bulunularak derneklerle olan ilişkisinin kesilmesinin ve herhangi bir görev verilmemesini istedi.

'YÜZ KIZARTICI, UTANÇ VERİCİ'

Raporun disiplin yönünden açıklamalarında ise öğretmen Ali M.'nin öğrencisiyle yakınlık kurmasının memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak bir hareket olduğu vurgulanarak şöyle denildi:

'Memurluk sıfatıyla bağdaşmayacak nitelik ve derecede yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak fiilinin faili durumunda olduğu ve fiilinin tabi olduğu 657 sayılı kanunun 125/E-g maddesi kapsamında girdiği, böylece mezkur madde uyarısında bir daha devlet memurluğuna alınmamak üzere memurluktan çıkarılması.'

KURUL KARARIYLA MESLEKTEN ATILDI

Tamamlanan soruşturmanın ardından Ali M. hakkında hazırlanan rapor Milli Eğitim Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulu'na gönderildi. Kurul raporu onaylayıp, öğretmen Ali M.'nin meslekten ihraç edilmesine karar verdi.

Kızın annesinin şikayeti üzerine Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nda başlatılan adli soruşturma ise sürüyor.

ÖĞRETMEN KENDİNİ SAVUNDU

Öğrencisiyle bir ilişkisinin olmadığını söyleyen öğretmen Ali M. ise "Keşan Cumhuriyet Başsavcılığınca hakkımda iddia olunan eylemler ile ilgili herhangi bir delil ve kanıt bulunmadığından kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Bakanlığın kararıyla ilgili olarak avukatım yasal itiraz süresini kaçırdığı için Edirne yerine bir üst mahkeme olan İstanbul Bölge İdare Mahkemesi'ne itirazımı yaptım. Benim öğrencim ile izcilik grubu dışında herhangi bir ilişkim yoktur" dedi.