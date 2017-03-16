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KIZ YURDUNDA YANGIN PANİĞİ

Kız yurdunda yangın paniği

Adana'da lise çağındaki kız çocuklarının kaldığı yurdun bacasından çıkan duman, yangın sanılınca paniğe neden oldu.

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Olay, saat 21.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi İstiklal Mahallesi 40046 Sokak'ta bulunan İhsan Sabancı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Kız Yurdu'nda meydana geldi. Yurdun çatısından dumanların yükseldiğini gören bazı öğrenciler, panikle kendilerini dışarı attı. Kendini dışarı atan bazı kız öğrencilerin "Yangın var" diye bağrışması üzerine, yurt yöneticileri binayı tahliye etti. Öğrencilerin panikle yurttan çıktığını gören mahalle sakinleri de olay yerine akın ederek çocukları sakinleştirmeye çalıştı. İhbar üzerine yurda sevk edilen itfaiye ekiplerinin yaptığı incelmede çatıda yangın olmadığı, dumanın da kalorifer yakıldığı için bacadan çıktığını belirledi. Bunun üzerine hem öğrenciler, hem yurt yöneticileri, hem de mahalle sakinleri rahat bir nefes aldı. Öğrencilerin sakinleştirildikten sonra yeniden yurda alındı.

29 Kasım 2016 tarihinde Aladağ İlçesi'ndeki bir kız öğrenci yurdunda çıkan yangında 12 kişi hayatını kaybetmişti.

Kız yurdunda yangın paniği

DHA
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