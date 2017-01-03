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KIZILAY'DAN ÇAĞRI: ''KAN STOKLARIMIZ YETERSİZDİR''

Kızılay'dan çağrı: ''Kan stoklarımız yetersizdir''

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, Twitter hesabından kan stoklarının azaldığını 'son dakika' olarak duyurdu.

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Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, ülke genelinde kan stoklarının yetersiz olduğunu söyleyerek herkesi bağış yapmaya çağırdı.Türk Kızılayı Genel Başkanı Kınık, kış mevsiminin olumsuzlukları nedeniyle düşük kan bağışının ortaya çıkardığı açığın, acil durum stoklarından karşılandığını belirterek, kan bağışı çağrısında bulundu. Türkiye genelinde 60 bin olması gereken stok seviyesinin 30 bin civarına düştüğünü açıklayan Kınık, ülkenin bir yıllık kan bağışı ihtiyacının 2,5 milyon olduğunu kaydetti.

Kerem Kınık, Türkiye genelindeki 250 kan bağışı noktasına 18-65 yaş arası sağlık bireyleri beklediklerini söyledi. "Erkekler yılda 4 Kadınlar 3 kez kan verebilir" diyen Kınık, daha önce kış mevsiminin olumsuz hava koşulları nedeniyle bağışların azaldığını açıklamıştı.

Vatandaşlarımızdan ülke genelinde kan bağış desteği bekliyoruz. 1 ünite kan 3 can kurtaracak.

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