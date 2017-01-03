Kızılay'dan kan bağışı çağrısı

Kızılay vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı.
Yurt genelinde etkili olan olumsuz hava koşulları, kan bağışının azalmasına neden olunca, Kızılay Başkanı Kerem Kınık twitter hesbından bir çağrı yaptı.
"Ağır kış koşullarından dolayı düşen kan bağışları nedeni ile stoklarda kırmızı alarm verildiğini" belirten Kınık, şu ifadeleri kullandı:
"Vatandaşlarımızdan ülke genelinde kan bağış desteği bekliyoruz. 1 ünite Kan 3 can kurtaracak. Ülkemiz genelindeki 1300 civarındaki hastaneye desteklerinizle her iş günü yaklaşık 11.000 Ünite kan tedarik etmek zorundayız.
Ülke genelindeki 250 kan bağış noktamıza 18-65 yaş arası sağlıklı bireyleri bekliyoruz. Erkekler yılda 4 Kadınlar 3 kez kan verebilir."
Kınık'ın bu çağrısı sosyal medyada da büyük destek gördü.
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KIZILAY'DAN KAN BAĞIŞI ÇAĞRISI
Hava koşulları nedeniyle Kızılay'ın kan stokunda kırmızı alarm verildiğini söyleyen Başkan Dr. Kerem Kınık, vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.
Kızılay vatandaşlara kan bağışı çağrısı yaptı.
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