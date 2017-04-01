Kızını taciz eden şahsı böyle yakaladı

Konya’da sözlü tacize uğrayan kız çocuğunun yaşadıklarını anlatması üzerine bir dedektif gibi çalışan baba, şahsı yakalayarak polise teslim etti. Aynı suçtan sabıkası olduğu iddia edilen şahıs serbest bırakılırken, baba şahıstan şikayetçi oldu.

47 yaşındaki iki çocuk babası M.Y.K.'nın 14 yaşındaki kızı 27 Mart günü, ailesine bir kişi tarafından sözlü tacize uğradığını anlattı. Tacizciyi yakalamak için çalışma yapan baba, kızının yürüyerek geçtiği yollardaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Kamera kayıtlarını inceleyen baba, bir şahsın kırmızı renkli kamyonetten inerek beklediğini ve ardından yoldan geçen kızını takip etmeye başladığını gördü. Kamyonetin plakasını araştıran baba, 40 yaşındaki M.T. isimli şahsın hurdacılık yaptığını belirleyerek işyerinin önünde beklemeye başladı. Kamyonetine binerek işyerinden ayrılan şahsın bir okulun çıkış saatine yakın aracını park ederek okul etrafından dolaştığını gören baba şahsı yakaladı. Babanın yakaladığı şahıs durumu öğrenen vatandaşlar tarafından darp edildi. Polise teslim edilen şahıs serbest bırakıldı.

İhlas haber Ajansı’na (İHA) konuşan baba M.Y.K. sözlü tacize uğrayan kızının yaşadığı durumu kendilerine anlatması üzerine araştırarak şahsı bulduğunu söyledi. Baba M.Y.K. "O gün bu kişi, çocuğumu sözlü olarak taciz etmiş. Çocuk geldi akşam annesine söyledi. Annesi de bana intikal ettirdikten sonra çocuğun nerelerden gelip nerelerden gittiğini tespit ettim. Kamera kayıtlarından bu vatandaşın aracına ulaştım. Aracından plakasından tespit ettikten sonra işyerini tespit ettim. Aracını işyerinin önünde bulduktan sonra kendi aracımla takip etmeye başladım. Bu tam okul çıkış zamanı başka bir okulun önünde aracını park ettikten sonra yakaladım. Şahsı polise teslim etmek için yere yıktık. Halk ayırmaya çalıştı. Olayın gerçeğini anlayınca bu sefer halktan da büyük tepki oluştu. Polisler geldi ve götürdü” ifadelerini kullandı.

'ŞİKAYETÇİ OLDUK'

Baba M.Y.K. basında şahıstan şikayetçi olunmadığına dair çıkan haberlere üzüldüğünü belirterek, ”Benim şimdi en büyük üzüldüğüm nokta basında ailesinin şikayetçi olmadığı söyleniyordu tarzında haberler oldu. Biz şahıs yakalandığı an şikayetçi olduk. Çocuğumla birlikte Çocuk Şube Müdürlüğüne gittik. Avukat gözetiminde çocuğun ifadesi alındıktan sonra tekrar oradaki polis arkadaşlar benimde ifademi aldı. Basında şikayetçi olmadığımıza dair çıkan haberler doğru değil. Çocuğum korktuğu için yalan söyledi gibi bazı şeyler var, bu doğru değil. Benim çocuğum korkmadı ve olay anından gidip şikayetçi olduk. Yalnız olayın cereyan ettiği noktada polis arkadaşlar bize şikayetçi misiniz, değil misiniz, diyerek veyahutta alıp götürüp karakolda hiçbir şikayet dilekçesi verileceğini dahi söylemediler. Ben o şeyle zaten çocuğu, çocuk şubesine götürerek şikayette bulundum" dedi.

Kızını sözlü olarak taciz eden şahsın sosyal medya hesabını incelediğini ve şahsın profilinde sadece çocukların olduğunu gördüğünü söyleyen baba M.Y.K. “Şahsın ismini öğrendikten sonra sosyal medya hesabını inceledim ve baktığım zaman çocuk profilleri var. Bunları görünce şahsın eşinin profiline baktım. Bir ortak arkadaş yakaladım. Ortak arkadaştan bu şahsı biraz daha inceledim” diye konuştu.