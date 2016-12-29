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KIZININ ÖLÜMÜNE DAYANAMADI

Kızının ölümüne dayanamadı

Star Wars filminin ünlü oyuncusu Carrie Fisher'in ölümüne dayanamayan annesi hayatı kaybetti.

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Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin ünlü oyuncusu Carrie Fisher'in annesi kızının ölümüne dayanamadı. Kendisi de kızı biri Hollywood yıldızı olan Debbie Reynolds, Los Angeles'ta kalp krizi geçirerek 84 yaşında hayata gözlerini yumdu.

Uçakta kalp krizi geçirdikten sonra dün kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Yıldız Savaşları (Star Wars) filminin ünlü oyuncusu Carrie Fisher'in annesi kızının ölümüne dayanamadı. Debbie Reynolds, kızının ölümünden yaklaşık 24 saat sonra, kalp krizi nedeniyle Los Angeles'ta 84 yaşında hayatını kaybetti.

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DHA
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