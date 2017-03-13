Klasik otomobilini Bahçeli'ye hediye edecek

Sakaryalı iş adamı Bedri Sefa Kaymak, 1977 model klasik otomobilini, anayasa değişikliği referandumunda "evet" çıkması halinde, "hükümete verdiği destekler"den dolayı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye hediye etmek istiyor.

Kaynarca ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki genç iş adamı Kaymak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1977 model Ford Granada aracını, üniversite yıllarında çalışıp kazandığı parayla aldığını söyledi.

Bu aracın ilk otomobili olduğunu aktaran Kaymak, kendisinde de Bahçeli gibi klasik otomobil tutkusu bulunduğunu dile getirdi.

Kaymak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güzel bir sevgisi olduğunu belirterek, "Şu anki süreçte Bahçeli'nin de Türkiye'nin çıkarları doğrultusunda Erdoğan'a güzel katkıları olduğunu gördüm." dedi.

Türkiye'nin politikalarını dünya çapında takip etmeye çalışan bir birey olduğunu ifade eden Kaymak, 15 Temmuz sürecinden bu yana Bahçeli'nin Türkiye'ye katkılarını da takip ettiğini söyledi.

Kaymak, bazı Avrupa ülkelerinin bakanlara konuşma izni vermemesiyle ilgili Erdoğan'ın "Gerekirse ben gelirim." dediği süreçte Bahçeli'nin "Gerekirse ben de sizin yanınızda giderim." şeklinde destek olmasından çok etkilendiğini dile getirerek, şöyle devam etti:

"Dolayısıyla böyle bir karar aldım. 15 Temmuz sürecinden sonra Bahçeli'yle ilgili fikirlerim değişti, Türkiye yanlısı olmasından dolayı politikalarını beğenmeye başladım. Allah'ın izniyle Türkiye'ye fayda getirecek olan 'evet' çıktığında aracı kendi elimle götürüp Devlet Bahçeli'ye takdim edeceğim. 'Evet' çıkarsa mutlu olacağız, bir burukluk olmayacağı için Allah'ın izniyle de 'evet' çıkacağını düşünüyorum, vereceğiz. Allah, Türkiye Cumhuriyeti'nin yardımcısı olsun."

"Bahçeli aracımı alırsa gurur duyarım"

Klasik otomobilini çok sevdiğini vurgulayan Kaymak, büyük emek ve çabalar neticesinde ilk aldığı aracı hediye edeceği için biraz zorlanacağını dile getirdi.

Bahçeli'nin aracı almasından gurur duyacağını, kendisinin takdiri olduğunu belirten Kaymak, "Alır almaz, bir şey demiyorum ama biz gözümüzden, gönlümüzden, kalbimizden çıkardık." dedi.

Kaymak, araştırmaları neticesinde Bahçeli'nin cabrio aracı olmadığını gördüğünü kaydederek, "Garajında klasik araçları var ama bunun bir özelliği de üstünün açık olması. Dolayısıyla yazları gezmesi için güzel olacağını düşünüyorum. Takdim ederken belki 1-2 poz çekeriz, hediyemizi kabul etmesi bize onur verir." ifadelerini kullandı.