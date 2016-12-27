''KOBİ Danışmanlığı'' uygulaması geliyor

KOBİ danışmanlığı hakkındaki kavram ve uygulama karmaşasını gidermek için Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK), KOSGEB ile çalışarak, KOBİ Danışman’na ilişkin Ulusal Meslek Standardı ve Ulusal Yeterliliği yayınladı.

KOBİ'lere, rekabet güçlerini artıracak, büyümeleri için yol gösterecek, yeni pazarlara açılmasını sağlayacak taktikler verecek, karşılaştıkları sorunlar karşısında çözüm önerileri sunacak olan KOBİ Danışmanları, bir anlamda aile hekimleri gibi çalışacak. Bir kişi için aile hekimi ne ise KOBİ’ler için de danışman aynı olacak.



KOBİ’ler bundan sonra belgelendirilmiş danışmanlardan ve bu danışmanlarla çalışan şirketlerden hizmet alacaklar.

Mevcut uygulamada özel danışmanlık kuruluşları, üniversiteler, bazı kamu kurum kuruluşları ve meslek kuruluşları tarafından verilen bu danışmanlık hizmeti kapsamında ‘danışman’da aranacak nitelikleri tanımlanmamaktaydı. Yeni uygulama ile KOBİ Danışmanının yapması gereken iş ve bu işi yapacak danışmanda aranacak nitelikler belirlenmiş oldu.

Türkiye’de KOBİ Danışmanı alanında, TÜRKAK ve MYK’dan akredite edilmiş tek kurum, Sakarya Üniversitesi-Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SAÜSEM) olması sebebi ile belgelendirme sınavını da SAÜSEM yapıyor.

Konu ile ilgili olarak Sakarya Üniversitesi SAÜSEM Müdürü Doç. Dr. Hayrettin ZENGİN şunları kaydetti; “SAÜSEM olarak yaklaşık otuz alanda belgelendirme yapıyoruz. Ülkemizin en fazla belgelendirme yapan kurumlarından biriyiz. KOBİ Danışmanı alanına, halen KOSGEB desteği ile danışmanlık hizmeti verenler ve özellikle de banka çalışanları yoğun ilgi gösteriyor. Katılım bankaları dahil olmak üzere hemen tüm bankaların çalışanlarından, kurumsal olarak başvuranlar olduğu gibi bireysel başvurular da var. Yakın gelecekte TOBB tarafından çalışanlarına zorunluluk getirileceği beklentisi nedeniyle, ticaret ve sanayi odaları çalışanlarından yoğun katılım var.”

Doç. Dr. Zengin sınav ile ilgili olarak da şu açıklamayı yaptı; “sınava katılımda hiçbir ön koşul yok. Halen KOBİ Danışmanlığı yapan, ileride bu alanı meslek olarak düşünen veya kariyerinde ilerlemek isteyen herkes başvurabilir. KOBİ sahipleri de sınava katılarak bilgi düzeylerini ölçebilirler. Sınav, genel işletmecilik, üretim, finans, pazarlama ve insan kaynakları olmak üzere 5 alanı kapsıyor. Adayların iki sınav hakkı var ve ikinci haklarında sadece başarısız oldukları alandan sınava girebilecekler. Belge almaya hak kazanan adayların sınav ücretlerinin yarısı, MYK tarafından SAÜSEM’e tahsis edilen AB hibe fonlarından karşılanacak. AB Hibelerinden bireysel olarak yararnılabildiği gibi kurumsal olarak da yararlanılabiliyor. Tarafımıza tahsisli AB Hibe fonu sınırlı olduğu için ücret iadesinde başvuru sırasını esas alıyoruz. Ayrıca, kurumsal yoğun katılımlarda “yerinde belgelendirme” yapıyoruz. Kurumlarda başvuru sayısı yeterli sayıya ulaştığı takdir de, banka, oda veya ilgili kurumun kendi tesislerinde yapıcılarımız ile belgelendirme faaliyetini gerçekleştirerek adaylarımıza kolaylık sağlıyoruz. Adaylarımızın sürecini kolaylaştırmak için elimizden gelen tüm çabayı sarf ediyoruz. Özellikle AB Hibesinden kurumsal veya bireysel olarak yararlanmak isteyen katılımcıların bir an öce başvuru işlemlerini bir an önce gerçekleştirmeleri gerekiyor. Adaylarımız, başvuru işlemleri ve sınav hakkında detaylı bilgiye, www.kobi.sakarya.edu.tr web adresimizden ulaşabilirler.

Doç. Dr. Zengin, ayrıca, 6111 sayılı kanun kapsamında uygulanan MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi sahibi kişileri istihdam eden işverenlerin 48 aya varan işveren primlerinin devlet tarafından karşılanacak olması nedeniyle, bu alanda kariyer yapmak isteyen özellikle yeni lisans mezunlarına bu iş fırsatını kaçırmamalarını öneririm.