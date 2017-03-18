KOBİ'lere zorluk çıkaran bankalara bir uyarı daha

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Recep Bi̇çer, Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğini almaya hak kazanan KOBİ'lerin bankalarda işlemlerinin zorlaştırıldığı, kredi başvurularının büyük bir bölümünün reddedildiğini belirterek, "Kredi işlemlerinin kolaylaştırılması için bankalara üçüncü kez resmi yazıyla çağrıda bulunduk. Lüften bankalarımız KOBİ'lere zorluk çıkarmasın." dedi.

Biçer, AA muhabirine, KOSGEB'in 50 bin lira üst limitli "Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği"ne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bankalara, Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğini almaya hak kazanan 460 bini aşkın KOBİ'nin, kredi işlemlerinin kolaylaştırılması için üçüncü kez resmi yazıyla çağrıda bulunduklarını bildiren Biçer, bu süreçte anlaşmalı bankaların KOBİ'lere kolaylık sağlamaları gerektiğine işaret etti.

Biçer, banka ve işletmeler arasında yaşanan aksaklığın kendilerine de iletildiğini kaydederek, "Bankaların kredi kayıt bürosunda kredi tarihçelerinin olmaması, puanlarının düşük olması, kredi başvuru sayısının fazla olması, önceki kredilerinde gecikmelerin tesbiti, kanuni takiplerinin, icra kayıtlarının kapatılmış bile olsa protestolu senet veya çek kayıtlarının mevcudiyeti, borçlanma oranlarının yüksekliği, mali verilerinin yetersizliği ve son dönem mali verilerinin önceki dönemlere göre düşmüş olması gibi gerekçelerle KOBİ'lerin iş ve işlemlerini zorlaştırdığı, hatta kredi başvurularının büyük bir bölümünü reddettiği bilgilerini almaktayız." diye konuştu.

"Bankalar da elini taşın altına koysun"

Ülkede yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen, devletin KOBİ'lerin yanında olduğunu hissettirmek ve ekonomiye biraz olsun canlılık sağlayabilmek adına büyük bir özveriyle çalışırken, bankaların bu tutumlarının kendilerini üzdüğünü dile getiren Biçer, "Biz KOSGEB olarak elimizden geleni, üstümüze düşeni yapıyoruz. Bankaların da bu süreçte ellerini taşın altına koyarak, KOBİ'lerimize yardımcı olmaları konusunda bir kez daha çağrıda bulunuyoruz. Lüften bankalarımız KOBİ'lere zorluk çıkarmasın." ifadesini kullandı.