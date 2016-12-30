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''KOCAM 2.700 KADINLA MESAJLAŞIYOR'' DEYİP DAVA AÇTI

''Kocam 2.700 kadınla mesajlaşıyor'' deyip dava açtı

Mimar A.K., kocasının 2.700 kadınla mesajlaştığını ve cinsel içerikli görüntüler gönderdiğini öne sürerek boşanma davası açtı.

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Mimar A.K., özel bir hastanenin yünetim kurulu üyesi olan kocası L.K.’nın sahte sosyal medya hesabından tam 2 bin 700 kadınla mesajlaştığını ve bu kadınlara cinsel içerikli fotoğraflarını gönderdiğini ileri sürerek boşanma davası açtı.

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre; A.K., 5 yıl önce evlendiği kocasından aylık 50 bin lira yoksulluk nafakası ile 10 milyon lira tazminat istedi. Ayrıca Ataşehir, Bakırköy ve Yeniköy’de üç taşınmaz ile Sapanca’da 1.5 dönümlük arsa, Denizli’de maden ocakları ve arazisi ile tüm banka hesaplarına satılmaması için tedbir konulmasını talep etti.

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran A.K., dilekçesinde eşinin kendisinden uzaklaştığını ileri sürdü. Mesajları eşinin kız kardeşine gösterince kullandığı tüm kredikartlarının iptal edildiğini, müşterek kullandıkları villayı boşaltmasını istediğini ileri sürdü.

Hürriyet
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