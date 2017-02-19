Kocası "Yaşlandın, yavaşladın" deyince...

İstanbul Aile Mahkemesi’ne başvuran Hayriye S. eşinin son iki yıldır kendisine hakaret ettiği belirterek boşanma davası açtı.

Hayriye S., “Eşimle 35 yıl önce birbirimizi severek evlendik. Almanya’da kaldık orada ticaretle uğraştı. Sonra Türkiye’ye yerleştik. İki çocuğumuz oldu. Maddi sorunumuz olmadığı için eşim Türkiye’de çalışmadı. Almanya’ya ara sıra ya benle ya da tek işleri için gidip geliyor. Eskiden evine çocuklarına bağlı olan eşimin iki yıl önce hal ve tavırları değişti. Eş ve dostlarımızın ortamında gerek ev ortamında bana yaşımı yüzüme vurarak, ‘Sen yaşlandın. Yaşlandığın kadar yavaşladın’ gibi sözler sarf etmeye başladı. Çocuklarım ve ortak arkadaşlarımızı da tanık olarak gösteririm” dedi. Eşi Mehmet S.’den 50 bin TL maddi manevi tazminat ve ayda iki bin TL nafaka talebinde bulunan Hayriye S. mal paylaşım davası da açtı.