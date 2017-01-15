KOKOREÇ GENÇ ADAMI ÖLÜME GÖTÜRDÜ

Kokoreç genç adamı ölüme götürdü

İstanbul’da yediği kokoreç boğazına kaçan 21 yaşındaki Abdurrahman Doğan hayatını kaybetti.

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Abdurrahman Doğan, iddiaya göre dün akşam saatlerinde İstanbul’da otogarda arkadaşlarıyla kokoreç yerken aniden öksürmeye, ardından kusmaya başladı. 

Arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulanstaki sağlık ekiplerinin tüm müdahalelerine rağmen Abdurrahman Doğan hayatını kaybetti. 

Yapılan otopside gencin soluk borusuna kaçan kokoreç nedeniyle öldüğü saptandı.

Abdurrahman Doğan’ın cenazesinin yarın memleketi Kahramanmaraş’ın Afşin İlçesi’ne bağlı Emirilyas Mahallesi’nde toprağa verileceği belirtildi.

 

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