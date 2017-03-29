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KOLA KUTULARININ İÇİNDEN İNSAN DIŞKISI ÇIKTI

Kola kutularının içinden insan dışkısı çıktı

Coca Cola'nın Kuzey İrlanda'daki bir fabrikasında kola kutusunun içinde insan dışkısı bulundu.

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Kuzey İrlanda'da bulunan bir Coca Cola fabrikası dışkı kriziyle çalkalandı. Lisburn şehrinde bulunan Coca Cola fabrikasında kutuların içinde insan dışkısı bulununca üretim 15 saat durduruldu.

TENEKE KUTULAR ÜSTÜ AÇIK GELİYOR

Coca Cola'dan yapılan açıklamada sözkonusu teneke kutuların hepsinin toplandığı belirtildi. Şirket, satışta bulunan hiçbir ürünün bu olaydan etkilenmediğini belirtti. Belfast Telegraph gazetesinde yer alan bir haberde, teneke kutuların üstlerinin açık geldiği ve doldurulduktan sonra kapatılıp satıldığı belirtildi.

COCA COLA: AŞIRI CİDDİYE ALIYORUZ

Coca Cola Sözcüsü, şirketin Knockmore Hill fabrikasındaki boş teneke kutularla ilgili olaydan haberdar olduklarını söyledi. Sözcü, “Bu konuyu aşırı ciddiye alıyoruz ve PSNI (Kuzey İrlanda Polisi) ile iş birliği halinde kapsamlı bir soruşturma yürütüyoruz” dedi.

ALMANYA'DAN GELDİ

Teneke kutuların Linsburn’daki fabrikaya Almanya’dan geldiği belirtildi. Makineler tıkanınca işçiler kontrol etmek için baktıklarında kutuların içinde insan dışkısı olduğunu fark etti.

Belfast Telegraph’a konuşan bir kaynak, “Kesinlikle korkunçtu. Makineler temizlenmek için yaklaşık 15 saat kapalı kaldı. Bu olağandışı bir durum. Normalde tenekeler Britanya’dan geliyordu" dedi.

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