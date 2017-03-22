''Kolanın sırrı'' cinayette 3 kardeşe 25'er yıl hapis

Antalya'da internette satışa çıkarılan ikinci el otomobilin fiyatı yazılmadığı için, ilan sahibiyle çıkan tartışmada "Sanki kolanın sırrını saklıyorsunuz" dediği öne sürülen 37 yaşındaki Erol Yılmaz'ı bıçaklayarak öldürmekle suçlanan 3 kardeş, 25'er yıl hapse mahkum edildi.

Antalya'da internette satışa çıkartılan otomobil ilanıyla başlayan olay, geçen yıl 9 Şubat günü Kepez İlçesi'nde meydana geldi. 28 yaşındaki Kemal P., eşine ait ikinci el otomobili internette satışa çıkardı, ancak fiyatını yazmadı. Otomobile, özel halk otobüsü şoförlüğü yapan Erol Yılmaz 4 bin liralık teklifte bulundu. Fiyatı düşük bulup tepki gösteren Kemal P. ile Erol Yılmaz arasında bu nedenle sanal ortamda tartışma çıktı. Yılmaz'ın "Sanki kolanın sırrını gizliyorsun" mesajına, Kemal P. "Gereksiz insanların gereksiz pazarlıkları için fiyat yazmıyoruz. Merak eden arkadaşların arabayı görmeden salak salak pazarlık yapmamaları, gelip aracı görerek pazarlık yapmaları için fiyat yazmıyorum" şeklinde cevap verince, ikili arasındaki tartışma küfürleşmeye dönüştü. Ardından telefonla tartışmaya devam eden ikili, buluşmak için sözleşti. Kemal P.'nin kavga için randevulaştığını haber alan ağabeyleri Yusuf Can P. ile Halil P., arkadaşları Akın Balkay'la birlikte olay yerine gitti.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

Buluşma yerine gelen Erol Yılmaz, karşısındaki kalabalığı görünce otomobiliyle kaçmaya başladı. Bunun üzerine Yusuf Can P. ile İbrahim Halil P. kendilerine ait taksilerle, Kemal P. ise Akın Balkay'ın kullandığı motosikletle Erol Yılmaz'ı takibe başladı. Yeşiltepe Mahallesi Mithat Paşa Caddesi'ndeki bir kavşağa kadar devam eden kovalamaca sonunda Erol Yılmaz'ın kullandığı otomobile önce Yusuf Can P.'nin taksisi, ardından İbrahim Halil P.'nin taksisi çarptı. 2 taksi arasında kalan otomobildeki Erol Yılmaz, iddiaya göre üç kardeş tarafından sopalarla dövüldükten sonra bıçaklanarak öldürüldü. Olaydan sonra tutuklanan 4 sanık hakkında Antalya 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın ilk duruşmasında Akın Balkay tahliye edildi.

'MERHAMET VE ADALET İSTİYORUM'

Cumhuriyet savcısı esas hakkındaki mütalaasında, tutuklu 3 sanığın ömür boyu hapisle cezalandırılmasını talep etti. Davanın karar duruşmasında son sözleri sorulan sanıklar, olaydan bıçaklanarak hayatını kaybeden Erol Yılmaz'ı sorumlu tuttu. Sanıklardan Kemal P., "Maktul 4 yaşındaki kızıma hakaret etmeseydi, olay bu aşamaya gelmezdi. Ailesinden özür diliyorum, tahliyemi talep ediyorum" dedi. Erol Yılmaz'ı kendisinin bıçakladığını, olaya kardeşlerinin katılmadığını iddia eden Yusuf Can P., "Ben olay yerine öldürme kastıyla değil, sakinleştirmek için gitmiştim. Ancak Erol Yılmaz saldırınca kardeşlerimi ve kendimi korumak için bıçak kullandım. Merhamet ve adalet istiyorum. Maktulün ailesinden de özür diliyorum" dedi. İbrahim Halil P. ise "Ben kasten mala zarar vermiş değilim. Ben de ağabeyimi kurtarmak için kendi canımı tehlikeye attım. Ağabeyimin ezilmesini önlemek için maktulün aracına çarptım. Maktulün kastı ağabeyime zarar vermek olmasaydı, olaylar bu aşamaya gelmezdi" dedi. Tutuksuz yargılanan Akın Balkay ise olaylara karışmadığını belirterek, beraatını talep etti.

Mahkeme heyeti, Yusuf Can, Kemal ve İbrahim Halil P. kardeşleri önce ömür boyu hapse mahkum etti. Takdir indirimiyle verilen cezayı 25 yıla düşüren mahkeme, ayrıca sanıkları hakaret, mala zarar verme suçlarından da adli para cezasına çarptırdı. Yusuf Can P.'ye cinayette kullanılan bıçakla ilgili de 5 ay hapis ve 400 lira adli para cezası veren mahkeme, tutuksuz sanık Akın Balkay'ın ise beraatına hükmetti.