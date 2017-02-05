Sıcak ya da ılık havalarda daha çok sıcak su ihtiyacı için ihtiyaç duyulan kombiler soğuğun etkisi ile birlikte ısınma ihtiyacı için önemli bir yer ediniyor. Bu sebep ile soğuk ayların başlamadan önce kombi servisi ile irtibatta geçerek gerekli olan bakımının yapılması sağlıklı ve de kesintisiz bir çalışma sağlaması için gereklidir.

Kombi arızalarının oluşması her elektronik cihazda olduğu gibi olası bir durumdur. Fakat bu cihazın arızalanma sebepleri sadece kombi cihazında oluşan arızalardan kaynaklanmaz. Kombi servisi tarafından cihazınızın kurulumunda oluşan hatalar, bakımlarının zamanına yapılamamsı, sık kullanıma bağlı olarak oluşan parça aşınmaları, dış faktörler, kullanıcı hataları gibi daha birçok sebepten kaynaklanabilir.

Kombilerde Rastlanan Arızalar Nelerdir?

Kurulumda Yaşanan Hata Sebebi ile Arıza Oluşumu

Kombi servisi tarafından gerçekleştirilen kurulum sonrasında kombilerde kimi zaman arıza yaşanabiliyor. Bu arızalar oldukça az rastlanan arızalar olsa da dikkat edilmesi gereken bir detaydır. Radyatör vanasının kaliteli kullanılmaması, tesisatta yaşanan kaçaklar ya da yanlış plastik boru bağı kullanımı gibi sebepler kurulum hatası olarak görülür.

Su Basıncı Sebebi ile Yaşanan Arızalar

Kombi arızaları içinde en sık rastlanan arıza sebepleri arasında bulunan su basıncı problem hemen hemen birçok kombi markasında rastlanabiliyor. Kombinize tesisattan gelmesi gereken su basınç ayarının 1,5 illa 2 arasında olması sonucunda kombiniz doğru bir çalışma düzeninde seyreder. Bu basıncın altına düşmesi ile su ve radyatör ısıtma işlemini gerçekleştirmez. Kombi servisi tarafından kurulum sonrasında ilk haftalarda genellikle daha sık rastlanmakta olan su basıncında düşme sonrasında normalle döner. İlk haftalarda kombi de yaşanan su basınç düşmesinin sebebi sistem içinde kalan hava sirkülasyonunun kombi tarafından otomatik olarak tahliyesi olarak görülebilir. Ancak böyle durumlarda dikkatli olunmasında da fayda vardır. Su basıncında düşme nedeni ile sürekli su basıncı uygulanması durumu da radyatörlerinizde korozyona sebep olabilir. Korozyon oluşması kombinin ömrünü kısaltacağı için dikkatli olunması önerilir. Bu sebepten dolayı da sistem içinde yaşanan su basıncı uygulamasının kontrollü olması gerekir. Devam eden durumda ise kombi servisi ile irtibatta geçilmesi önerilir.

Kullanıcı Hataları

Kullanıcı hataları arasında en sık rastlananlardan birisi gaz vanası kapalıyken kombinin çalıştırılmasıdır. Bu gibi durumlar genellikle seyahat sonrası eve gelindiği zaman yaşanıyor. Gaz vanası açılmadan kombinin açılması sonucu arıza moduna geçer. Kullanım kılavuzunu inceleme ve gerekli önlemlerin almanın yanı sıra kombi servisi ile de irtibatta geçerek sorunun çözümüne ilişkin bilgi alabilirsiniz. Kullanıcı hatanın arasında rastlanan bir diğer durum ise kombinin yaz ve kış modunun ayarlanmamasından oluşur. Yaz modun da olan kombi ısıtma işlemini yapmaz.

Çevresel Etkenlerden Dolayı Oluşan Arızalar

Çevresel faktörler ile oluşan arızalar sebebi ile oluşan sıkıntılarda sık rastlanabiliyor. Özellikle balkon ve benzeri alanlarda bulunan kombilerde kış ayalarında oluşan donma sebebi ile oluşabiliyor. Bu sebep ile kombi cihazın iç alanlarda bulunması oldukça önemlidir. Çevresel olarak belirtilen faktörler arasında aynı zamanda elektrik ve voltajda yaşanan sıkıntılarda sayılabiliyor. Elektriğin kesilmesi ya da voltajda oluşan dalgalanmalar kombi arızasına sebep olabilir. Bu sebep ile elektrik kesilmesi durumunda kombi kapalı duruma getirmeniz önerilir. Voltaj dalgalanmasının sık yaşandığı bir yerde iseniz bu kombi ve diğer tüm elektronik cihazlar için sıkıntı yaratır. Bu durumda voltaj düzenleyici regülatör kullanılması tavsiye edilir.

Bakımların Düzenli Olarak Yapılmaması Sebebi ile Oluşan Arızalar

Kombi bakımının sene içinde iki defa yapılması hem sağlıklı bir çalışma sağlarken aynı zamanda kombinin ömrünü de uzatan bir uygulama olur. Kombi servisi tarafından yapılacak olan bakımlarda fitre temizliğinde yapılabiliyor. Bu sayede radyatörlerde ısınmama problemlerine de çözüm sağlanır. Kombi servisi ile irtibatta geçilerek sene de iki defa yapılan bakımların yapılması ile aşınan ya da arızalanabilecek olan noktalarında tespiti sağlanır. Böylelikle sıkıntı oluşmadan önce önlem alınış olur.

Servis Hizmetleri

Net Kombi Servisi kombinizin periyodik olarak yapılması gereken bakımlarının yanı sıra olası arızalarında da sizlere en ideal hizmeti sunan personeli ile hizmet veriyor. Kombi cihazında kullanıcı hatalarının yanı sıra çevresel ya da buna benzer çeşitli sebeplerden dolayı oluşan arızalarda kombi servisimiz ile irtibatta geçerek konu hakkında bilgi almanız mümkün.

Kombiden sıcak suyun gelmemesi, peteklerin alt kısmının ısınmaması, sıcak suyun akıtıldığı zaman radyatörde yaşanan ısınma, kombiden ses gelmesi, kombinin su kaçırması ya da akıtması,kombinin çalışmasına nazaran ısınmanın sağlanamaması gibi birçok durumda Net kombi servisi ile iletişime geçebilirsiniz.

Kombi servisi cihazınız da oluşan farklı birçok arızaya çözüm bulurken aynı zamanda aşınmış olan parça değişimi gibi ileride oluşabilecek olan arızaların da tespitini yaparak daha sağlıklı ve kesintisiz bir ısınma konforunu yaşamanıza destek verir. Hermetik bacaya sahip olan kombilerde tozlanma sebebi ile oluşabilecek olan arızalar sebebi ile de ısınma konforunuzda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu tozlanma sonucunda ise yanma devrelerinde maalesef verim düşüklüğü yaşanır. Bu verim düşüklüğü ise doğrudan ısınma sisteminizi olumsuz yönde etkiler. Bu sebep ile fan kısmında oluşan sıkıntılı durumun tespit edilmesi ve gereken müdahalenin de yapılarak ısınmanın doğru bir biçimde yaşanmasının desteklenmesi gerekir. Kombi servisi hizmetimiz ile hermetik bacalarda oluşan bu ve buna benzer sıkıntılarınızın çözümünde de sizlere hizmet vermekteyiz.

Tüm kombi modelleri hakkında bilgi sahibi olan personellimiz konusunda uzman olup sizlere yaşadığınız kombi arıza ya da bakımı ile ilgili olarak profesyonel çözüm önerileri sunar.

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