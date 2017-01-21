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KOMİSER YARDIMCILIĞI İÇİN BAŞVURULARI KAÇIRMAYIN

Komiser yardımcılığı için başvuruları kaçırmayın

Emniyet Genel Müdürlüğünce düzenlenecek sınavla, teşkilat mensupları arasından, komiser yardımcılığına aday 50'si kadın bin öğrenci alınacak

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Emniyet Genel Müdürlüğünce teşkilat mensupları arasından komiser yardımcılığına aday bin öğrenci alımı için sınav yapılacak.

Emniyet Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitim Merkezine, emniyet mensubu adaylar arasından ilk derece amirlik eğitimi (komiser yardımcısı adaylığı) için 50'si kadın bin öğrenci alımı gerçekleştirilecek.

TARİHİ SONRA AÇIKLANACAK

Ön başvuruları 8-15 Şubat'ta Personel Bilgi Sistemi üzerinden yapılacak sınavın, tarihi ve yerlerine ilişkin duyurular daha sonra bildirilecek.

Başvuruda bulunacak emniyet mensubu adaylar için gereken şartlar şöyle:

"En az 4 yıllık lisans seviyesindeki bir yükseköğretim programından veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak. Başvuru tarihi itibarıyla meslekte fiilen 2 yılını doldurmuş olmak. Sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla 45 yaşından gün almamış olmak (01.01.1974 ve sonrası doğanlar). Son 2 performans değerlendirme puanı iyi veya çok iyi olmak. Son 2 yıl içinde kısa süreli durdurma cezası ve meslek yaşantısı içerisinde uzun süreli durdurma cezası almamış olmak. Haklarında meslekten veya memuriyetten çıkarma cezasını gerektirecek suçlardan dolayı adli veya idari soruşturma yapılıyor olmamak."

Başvuranların bu şartlardan herhangi birini taşımadıklarının anlaşılması halinde, sınav sonuçlarına bakılmaksızın adaylıkları, öğrenime başlamışlarsa öğrencilikleri sona erdirilecek.

Başvuruya ilişkin diğer konular, Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet adresinden ilan edilecek.

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