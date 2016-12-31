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KOMİSER YARDIMCILIĞI SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

Komiser yardımcılığı sınav sonuçları açıklandı

Polis Akademisi Başkanlığınca yapılan 2016 yılı 2'nci dönem Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) ilk derece amirlik eğitimi sınav sonuçları açıklandı

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Emniyet Genel Müdürlüğünün amir ihtiyacını karşılamak amacıyla meslek mensuplarından 900'ü erkek, 100'ü kadın olmak üzere toplam bin Polis Amirleri Eğitimi Merkezi (PAEM) ilk derece amirlik (komiser yardımcılığı) eğitimi öğrenci adayı alımı için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan sınavın sonuçları kamuoyuna duyuruldu.

Polis Akademisi Başkanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, başarı sıralamasının, adayların aldığı en yüksek puandan aşağı doğru yapıldığı belirtildi. Açıklamada, PAEM'de eğitime alınacak meslek mensubu asıl adayların sayısına göre ilgili mevzuat uyarınca yüzde 30 oranında yedek aday belirlendiği kaydedildi.

Adayların sınav sonuçlarını Polis Akademisi Başkanlığının "www.pa.edu.tr" internet sitesinden e-devlet şifrelerini girerek öğrenebilecekleri, sınav sonuçlarına ilişkin adaylara ayrıca yazılı tebligat yapılmayacağı belirtildi.

Asıl adayların, eğitim takvimi doğrultusunda 2 Ocak 2017'de başlayacak olan geçici ön kayıt işlemlerini 6 Ocak 2017 saat 17.00'ye kadar bizzat Polis Akademisi Başkanlığı Çamlıca Yerleşkesi'ne gelerek veya Elektronik Belge Yönetim Sisteminden yapmaları gerektiği vurgulandı.

 

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