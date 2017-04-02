Komşu kavgası kanlı bitti

Olay, merkez Melikgazi ilçesi gece yarısı TOKİ Demokrasi Mahallesi 2227. Sokak'ta bulunan GY-5 Blok'ta meydana geldi. Alkollü olduğu ileri sürülen Abdullah Ö., oturduğu binanın karşısındaki GY-6 bloktaki komşusu Memiş A.'nın dairesinin önüne gelerek iddiaya göre kapısını tekmeledi. Kapıyı açan Memiş A., duruma tepki gösterince Abdullah Ö. ona vurmaya başladı. Bu sırada Memiş A.'ın çocukları İsmail, Ali ve Ergün kardeşler, babalarını döven alkollü komşularına saldırdı. İsmail A. da iddiaya göre eline geçirdiği bıçakla Abdullah Ö.'yi yaraladı.

Komşuların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri gönderildi. Sağlık ekipleri, yaralıyı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi acil servisine kaldırdı. Tedavi altına alınan Abdullah Ö., doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Abdullah Ö.'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olaya karışan baba Memiş A. ile oğulları İsmail, Ali ve Ergün A. gözaltına alındı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.