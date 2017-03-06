Komşu ülkede parlamentoya molotoflu saldırı

Öğrencilerin, başkent Atina'daki Sintagma Meydanı'nda eğitim sistemindeki değişikliklere karşı düzenlediği gösteride yüzleri maskeli bir grup, parlamentonun bahçesine molotofkokteyli attı.
Molotofkokteyli atan grup olay yerinden uzaklaşırken polis müdahalede bulunmadı. Kısa süren olayda yaralanan olmadı.
Yaklaşık 500 kişinin katıldığı gösteride, okul birleştirmeleri, eğitim masrafları ve bazı öğretmenlerin işten çıkarılması protesto edildi. Göstericiler, "Okullarımıza dokunmayın" yazılı pankartlar taşıdı.