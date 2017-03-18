  • Alman istihbaratından inanılmaz FETÖ açıklaması
  • Meral Akşener'in toplantısında kavga çıktı!
  • Erdoğan ''Gazi'' mi olacak ?
  • Gökçek'ten yine çok tartışılacak açıklamalar
  • Bu da CHP'nin referandum anketi
CANLI MAÇFIRTINA'YA GALATASARAY DA DİRENEMEDİ !

KOMŞUDA SIĞINMACILARA DESTEK GÖSTERİSİ

Komşuda sığınmacılara destek gösterisi

Yunanistan'ın başkenti Atina'da yaklaşık bin dolayında kişi, sığınmacılara destek amacıyla ırkçılık karşıtı gösteri düzenledi.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Göstericiler, kentin Omonia Meydanı'nda bir araya gelerek, Avrupa Birliği (AB) ofislerinin bulunduğu binaya doğru yürüdü. Irkçılık karşıtı örgütler tarafından düzenlenen gösteriye aralarında çocukların da bulunduğu birçok sığınmacı da katıldı.

Suriye'de 7 yıldır devam eden iç savaş karşıtı sloganlar atan göstericiler, AB ofislerinin yanındaki Avusturya Büyükelçiliği binasına kırmızı boya attı.

Göstericiler ayrıca, "Avrupa'da toplama kamplarına hayır. Neo-Naziler dışarı", "Sınırları açın" ve "AB-Türkiye anlaşmasını durdurun" yazılı pankartlar taşıdı.

Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı yaklaşık 3 saat süren gösteri, olaysız sona erdi.

AA
158
-
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Söz verdim...''Cumhurbaşkanı Erdoğan: ''Söz verdim...''
TSK'nın yerli füzesi OMTAS bu yıl teslim edilecekTSK'nın yerli füzesi OMTAS bu yıl teslim edilecek
Trump-Merkel arasında tokalaşma kriziTrump-Merkel arasında tokalaşma krizi
Tedavi edilmediğini söyleyip kendini kestiTedavi edilmediğini söyleyip kendini kesti
BM'de istifa krizi ! O isim istifa ettiBM'de istifa krizi ! O isim istifa etti
Kabe’de evlilik teklif ettiKabe’de evlilik teklif etti
İranlılar akın akın Van'a geliyorİranlılar akın akın Van'a geliyor
Ali Ağaoğlu: ''Damada müebbeti kitledik''Ali Ağaoğlu: ''Damada müebbeti kitledik''
Belediye Başkanı polis tarafından aranınca...Belediye Başkanı polis tarafından aranınca...
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS