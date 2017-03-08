Komşuda sular durulmuyor! Bu kez çiftçiler ayaklandı

Hükümetten, tarım sektörünü vergi, sosyal sigorta ve ürünlerin fiyatları konusunda desteklemesini talep etmek için düzenlenen protesto gösterisine birçok işçi sendikası da destek verdi.

Atina'ya ulaşan çiftçilere polis engel olmak istedi.

Çiftçilerle, polis arasında Atina sokaklarında çatışma çıktı.





Çatışmalar esnasında çöp tenekeleri ateşe verildi.

Polisle çiftçiler arasında çıkan çatışmada yaralananlar olduğu bildirildi.



