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KOMŞUDA SULAR DURULMUYOR! BU KEZ ÇİFTÇİLER AYAKLANDI

Komşuda sular durulmuyor! Bu kez çiftçiler ayaklandı

Yunanistan'da yaklaşık bin 500 Giritli çiftçi hükümete karşı ayaklandı. Başkent Atina'daki Tarım Bakanlığı'na yürütmek isteyen çiftçiler, adanın değişik bölgelerinden kalkan gemilerle Pire Limanı'nda buluştu.

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Hükümetten, tarım sektörünü vergi, sosyal sigorta ve ürünlerin fiyatları konusunda desteklemesini talep etmek için düzenlenen protesto gösterisine birçok işçi sendikası da destek verdi. 
Atina'ya ulaşan çiftçilere polis engel olmak istedi.
Çiftçilerle, polis arasında Atina sokaklarında çatışma çıktı.

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Çatışmalar esnasında çöp tenekeleri ateşe verildi.
Polisle çiftçiler arasında çıkan çatışmada yaralananlar olduğu bildirildi.

 

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