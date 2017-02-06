''KOMŞUSUNU ALIP GELENE'' SÜRPRİZ HEDİYELER

''Komşusunu alıp gelene'' sürpriz hediyeler

Gaziantep'teki bir otel, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından başlatılan "Komşunu Al Gel" kampanyasına destek olmak için kente gelen gurbetçi gelin ve damatlara, Nemrut, Halfeti ve Zeugma turu hediye edecek.

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Gaziantep merkezli Şirehan Group Yönetim Kurulu Başkanı Eyyüp Kavas, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, turizm sektörünün temsilcileriyle buluşmasında, yurt dışında yaşayan vatandaşların düğün, sünnet gibi etkinlikleri ile tatillerini Türkiye’de geçirmeleri çağrısında bulunduğunu anımsatarak, bu kampanyanın sektör temsilcilerini memnun ettiğini söyledi.

Kendilerinin de bu kampanya kapsamında düğün, nişan ve sünnet gibi etkinliklerini Şirehan'da yapacak gurbetçilere Nemrut, Halfeti ve Zeugma turunu hediye edeceklerini ifade eden Kavas, Gaziantep'in tarihiyle, kültürüyle, gastronomisiyle, sanayi ve ticaretteki başarısıyla dünyanın en özel şehirlerinden biri olduğunu vurguladı.

Dünyaca ünlü mutfağı ile UNESCO’nun Yaratıcı Şehirler Ağına dahil edilen Gaziantep'in, Nemrut, Rumkale, Zeugma, Balıklıgöl, Göbeklitepe, Harran gibi dünya tarihi ve kültürel zenginliklerine otomobille 1-2 saat uzaklıkta olduğunu dile getiren Kavas, şunları kaydetti:

"Komşusunu da alarak Gaziantep’e gelecek olan gurbetçilerimiz, bir taraftan dünyanın en lezzetli yemeklerini tatma fırsatı bulacak, diğer taraftan da dünyanın gözbebeği olan tarihi mekanları gezebilecektir. Şirehan Group olarak, düğününü otelimizde yapacak olan çiftlere Nemrut, Halfeti ve Zeugma turunu hediye olarak vereceğiz. Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a başlattığı bu kampanyadan dolayı teşekkür ederken, tüm gurbetçilerimizi bu kampanyaya katılmaya davet ediyoruz. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün, ülkemiz için elini taşın altına koyma günüdür. Dünyanın en misafirperver ülkesiyiz. Gastronominin başkentiyiz. Tarihin ve kültürün merkeziyiz. Gurbetçilerimizi bu güzellikleri görmeye ve yaşamaya davet ediyoruz."

Kavas, Gaziantep'e turların yavaş yavaş başladığını, havaların ısınmasıyla kente gelecek yerli ve yabancı turist sayısında önemli artış beklediklerini sözlerine ekledi.

AA
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