  • Hollanda kaçak askerlere kucak açtı
  • İstanbul'da başörtülü genç kıza çirkin saldırı
  • Genç kızların dayak görüntüleri şoke etti !
  • İstanbul'da alarm ! 16 Şubat'a kadar bazı yollar kapatılacak
  • İstanbul'da seks oyuncağıyla tecavüz dehşeti

KÖMÜR MADENİNDE FACİA: 8 ÖLÜ

Kömür madeninde facia: 8 ölü

Çin'de bir kömür madeninde yaşanan patlamada 8 kişi öldü, 3 kişi ise aranıyor.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Çin'de bir kömür madeninde yaşanan patlamada 8 kişinin cesedine ulaşıldı, 3 kişiden haber alınamıyor.

Şinhua ajansının haberine göre, ülkenin orta kesiminde bulunan Hunan eyaletinin Lienyüen kentindeki bir kömür madeninde patlama oldu.

Tengfei Coal Mine Co. Ltd adlı firmaya ait olduğu belirtilen madende, patlama sırasında 29 kişinin çalıştığı ve 11 kişinin içeride mahsur kaldığı açıklandı.

Patlama sonrası kurtarma ve sağlık ekiplerinin çalışmalarında mahsur kalanlardan 8'inin cesetlerine ulaşıldığı ve 3 kişiden haber alınamadığı ifade edildi.

Olayın nedeni henüz bilinmiyor.

AA
349
-
Kim Kardashian'ın kıyafeti olay olduKim Kardashian'ın kıyafeti olay oldu
Bankadan faizsiz para müjdesiBankadan faizsiz para müjdesi
Eski Bakan ve müsteşar Ömer Dinçer'den ağır eleştirlerEski Bakan ve müsteşar Ömer Dinçer'den ağır eleştirler
İrfan Değirmenci'den yeni açıklamaİrfan Değirmenci'den yeni açıklama
FETÖ'nün ''3-5 kuruşluk'' hain hesabı ortaya çıktıFETÖ'nün ''3-5 kuruşluk'' hain hesabı ortaya çıktı
Değirmenci'nin gönderildi, şimdi gözler Ahmet Hakan'daDeğirmenci'nin gönderildi, şimdi gözler Ahmet Hakan'da
Seda Sayan bir mekanı daha kapattırıyorSeda Sayan bir mekanı daha kapattırıyor
AK Parti'de ''hayır'' istifaları; CHP'ye katıldılarAK Parti'de ''hayır'' istifaları; CHP'ye katıldılar
''MHP tabanı kararını verdi''''MHP tabanı kararını verdi''
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS