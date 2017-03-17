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KONSERDE GÖĞÜSLERİNİ AÇTI

Konserde göğüslerini açtı

Ünlü İsveçli şarkıcı Tove Lo, İngiltere'nin Manchester kentinde verdiği konserde hayranlarını şoke etti

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29 yaşındaki şarkıcı dün gece kentin O2 Ritz adlı konser salonunda hayranlarıyla buluştu. File çorapları, dar pantolonu ve göğüslerinin altında bağladığı bir tişörtle sahneye çıkan Tove Lo, ayakkabısız olmayı tercih etti.

Lady Wood turnesi kapsamında Manchester'da hayranlarıyla buluşan Tove Lo, mikrofon karşısında şarkısını söylerken hayranlarıyla da ona eşlik ediyordu. Ellerini tişörtünün bağlı bölümüne koyarak şarkı söyleyen Tove Lo aniden tişörtünü kaldırıp göğüslerini açınca hayranları da çılgın gibi çığlık atmaya başladı. 

Güzel şarkıcı hiçbir şey olmamış gibi şarkısını söylemeyi sürdürdü.

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