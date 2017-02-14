  • Mahalle savaş alanına döndü !
  • Bahçeli'den Akşener'e çok sert sözler
  • Eski futbolcular için flaş karar !
  • Antalya'da aile katliamı: 4 ölü
  • Konya'da şoke eden görüntüler !
YEREL HABERLER
Kocaeli Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

KONSERDE SÜRPRİZ EVLENME TEKLİFİ

Konserde sürpriz evlenme teklifi

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kocaeli'de bir alışveriş merkezinde muhteşem bir konsere imza attı.

»
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl, Kocaeli'de bir alışveriş merkezinde muhteşem bir konsere imza attı. Konserin ardından düzenlenen imza töreninde yaşanan sürpriz evlenme teklifi ise geceye renk kattı.

Ünlü şarkıcı Sinan Akçıl Kocaeli'de bir alışveriş merkezinde konser verdi. Yaklaşık 1 saat süren konserde Akçıl, sevilen eserlerini konser alanına gelen izleyicilerle paylaştı. Mini konserin ardından hayranlarına imza dağıtan Akçıl, sürpriz bir evlenme teklifine de şahit oldu. İmza töreninde kürsüye çıkan İsa Katman, mikrofonu eline alarak sevgilisi Dilara Ustasöz'e evlenme teklifinde bulundu. Yüzlerce kişinin katıldığı konserde sürpriz evlenme teklifini alan gelin adayı şaşkınlığını gizleyemedi. Bir süre şaşkınlığını üstünden atamayan Dilara Ustasöz, sevgilisinin evlenme teklifine "evet" cevabını verdi. Birliktelikleri güzel bir evlenme teklifi ile süsleyen genç çiftler Sinan Akçıl'ın şarkıları eşliğinde dans ederek günün keyfini çıkardı. Konser Sinan Akçıl'ın hayranlarıyla fotoğraf çekilmesiyle sona erdi.

İHA
227
-
Fenomen gelin adayı babaevine döndüFenomen gelin adayı babaevine döndü
İntiharın ardından 108 milyon lira kayıp para çıktıİntiharın ardından 108 milyon lira kayıp para çıktı
Kanser diye 7 kez ameliyat oldu, gerçek şoke etti !Kanser diye 7 kez ameliyat oldu, gerçek şoke etti !
"Gülen'i iade edelim" diyen ABD'li danışman istifa etti"Gülen'i iade edelim" diyen ABD'li danışman istifa etti
Eşine yakalanan çapkın kocadan dev firmaya davaEşine yakalanan çapkın kocadan dev firmaya dava
Katliam gibi kaza: 32 kişi öldüKatliam gibi kaza: 32 kişi öldü
Erdoğan uyardı ama...Erdoğan uyardı ama...
Trump: Yanlış insanları içeri alamamTrump: Yanlış insanları içeri alamam
İngiliz devinden tarihi zarar açıklamasıİngiliz devinden tarihi zarar açıklaması
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS