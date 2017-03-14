Konsolosluk önüne kangal köpekleriyle geldiler

Kangal cinsi köpekleriyle Hollanda Başkonsolosluğu önüne gelen bir grup protesto eylemi yaptı. İstiklal Caddesi'nde bulunan Hollanda Başkonsolosluğu önünde kangal köpekleriyle toplanan grup, yaşanan diplomatik kriz nedeniyle Hollanda hükümetini protesto etti. Grup eylemlerini cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyadan da paylaştı.
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