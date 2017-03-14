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KONSOLOSLUK ÖNÜNE KANGAL KÖPEKLERİYLE GELDİLER

Konsolosluk önüne kangal köpekleriyle geldiler

Köpeklerini Türk vatandaşlarının üzerine salan Hollanda'yı böyle protesto ettiler.

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Kangal cinsi köpekleriyle Hollanda Başkonsolosluğu önüne gelen bir grup protesto eylemi yaptı. İstiklal Caddesi'nde bulunan Hollanda Başkonsolosluğu önünde kangal köpekleriyle toplanan grup, yaşanan diplomatik kriz nedeniyle Hollanda hükümetini protesto etti. Grup eylemlerini cep telefonu kamerasıyla çekip sosyal medyadan da paylaştı.

Konsolosluk önüne kangal köpekleriyle geldiler

DHA
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