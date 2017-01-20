Konut fiyatları yüzde 25 düşecek

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı’nın (GYO) 15 Temmuz darbe girişiminden sonra hem konut satışlarının etkilenmemesi hem de ekonominin çarklarının dönmeye devam etmesi için 0.70 faiz ve 120 ay vade ile konut sahibi olma imkânı veren kampanyasında ikinci dönem başlıyor. Emlak Konut GYO, markalı konut geliştiricileri ve bankalar konut satışlarını hareketlendirmek amacıyla bir konsorsiyum içersine girdi. Edinilen bilgiye göre, bankalarla anlaşma sağlanarak şubat ayında başlayacak yeni kampanyada konutlar 240 ay vade ile satılacak. Yaklaşık 0.90 düzeyinde seyreden konut kredisi faizleri de Emlak Konut’un başlatacağı kampanyada 0.50 düzeyine çekilecek. Faizlerin yaklaşık 0.40 oranında azalması ise konut fiyatlarında yüzde 25’lik bir indirime denk geliyor. Bu da ev fiyatının 4’te 1’inin markalı konut firmaları tarafından karşılanacağı anlamına geliyor.

50 MİLYAR TL BEKLENİYOR

Şimdilik Emlak Konut ile gelir paylaşımı modeliyle yapılan projeleri kapsayacak kampanyada yaklaşık 15 bin konut ve işyerinin satılması planlanıyor. Bu da 15 milyarlık bir proje hacmini kapsıyor. Fakat bir önceki kampanyada olduğu gibi, firmaların satacağı konutlar sınırlı tutulacak. Ayrıntılar henüz netleşmese de bir önceki kampanyada olduğu gibi firmalara yüzde 20’lik kontenjan ayrılacağı öngörülüyor. Kampanyaya Emlak Konut dışındaki firmalar da katılırsa, satılacak konut sayısının 50 bini bulması öngörülüyor. Bu satıştan da yaklaşık 50 milyar TL’lik bir gelir elde edileceği öngörülüyor.



Emlak Konut Genel Müdürü Murat Kurum, “Ülkemizin Yarınlarına Güveniyoruz kampanyasıyla ağustos ayında 2 bin 547 adet bağımsız bölüm karşılığı 1 milyar 960 milyon TL değerinde satış gerçekleşti. Bir ayda ilk 7 ayın toplamı kadar satış yaptık” demişti.