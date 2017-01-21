Konut kredisinde faizler 0,40'a iniyor

Türkiye ekonomisinin 27 çeyrektir sürdürdüğü büyüme trendine ara verdiği geçen yılın üçüncü çeyreğinde daralmanın hızını kesen inşaat sektörü, darbe girişiminin ardından Emlak Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı'nın öncülüğünde başlattığı seferberliğin ikincisi ile toparlanmanın da lokomotifi olmaya hazırlanıyor. Şubat ayında başlaması planlanan ikinci seferberlik hamlesi ile konutta vadenin 240 aya çıkması öngörülüyor. Bankaların da elini taşın altına koyması ile faizlerin aşağı çekilmesi hedefleniyor.

Sabah gazetesinden Seda Tabak'ın haberine göre Emlak Konut GYO öncülüğünde başlayan seferberliğe KONUTDER ve GYODER'in de katılması gündemde. İlk etapta 30 projede 15 bin konutun kampanya kapsamında satılması hedefleniyor. Eğer Emlak Konut dışındaki şirketler de ikinci seferberlik sürecine destek verirse konut sayısının 50 bini bulması bekleniyor. Geçen yıl 120 ay yüzde 0.70 faiz oranı ile yapılan satış bu defa 10 yılda yüzde 0.40'dan yapılacak. 240 ayda ise faizin 0.70 olması planlanıyor.

BÜYÜMEDE PAYI ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu'nun aralık ayında yaptığı düzenleme ile inşaat sektörünün gayrisafi milli hasıladaki payı yüzde 6'dan 10.4'e çıktı. İmalat sanayisinden sonra milli gelirde payı en yüksek ikinci sektör olan inşaatta, son kampanya ile birlikte yaşanacak talep artışının büyümeyi 0.8 ile 1 puan arasında artırması bekleniyor. Destek Yatırım Uzman Yardımcısı Aysun Göksu, üretim yöntemine göre incelendiğinde inşaat sektörünün geçen yılın ilk çeyreğinde büyümeyi 0.4 puan yukarı çektiğini belirterek, sektördeki gelişimin domino etkisine dikkat çekti. Göksu, "Çimento, demir-çelik, hazır beton, cam, seramik, beyaz eşya gibi tüm tedarikçi sektörlerde de büyüme olacağı gibi bu sektörlerin de büyümeye katkı sağlaması beklenebilir" diye konuştu.

FAİZ YÜKÜ DÜŞÜYOR

Bankalarla anlaşma sağlanması halinde, konut alıcısının özellikle faiz yükünde önemli düşüşler olacak. 10 yıl vadede faizin yüzde 0.40'a inmesi durumunda toplam ödeme 50 bin lira azalacak. 240 ay vadede ise faiz yükü 70 bin lira gerileyecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı son rakamlara göre, geçen yılın ilk 11 ayında satılan konut sayısı yüzde 4.5 artarak 1 milyon 198 bin adede çıktı. Satışın 1.3 milyonu geçerek rekor kırması beklenirken, bu yılki hedef 1.5 milyon.



İŞTE YENİ SEFERBERLİK



-Vade 240 aya yani 20 yıla çıkacak

-10 yıl vadede faiz yüzde 0.40 olacak

-240 ayda faiz yüzde 0.70

-Markalı konutlar kapsama girecek

-İlk etapta 15 bin ev dahil olacak

-Diğer şirketlerin katılımı ile hedef 50 bin konut