KONUT SATIŞINDA DEVRİM GİBİ DÜZENLEME !

Konut satışında devrim gibi düzenleme !

Yeni KHK ile ön ödemeli konut satışıyla ile ilgili önemli bir düzenleme yapıldı.

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Tüketiciler, ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden cayabilecek.

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 684 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kararnamede konut satışıyla ilgili bir düzenlemeye gidildi.

Buna göre, ön ödemeli konut satışında sözleşme tarihinden itibaren 24 aya kadar tüketici herhangi bir gerekçe göstermeden sözleşmeden dönebilecek.

NE KADAR TAZMİNAT İSTENECEK?

Bu durumda satıcı, konutun satışı veya satış vaadi sözleşmesi nedeniyle oluşan vergi, harç ve benzeri yasal yükümlülüklerden doğan masraflarla sözleşme tarihinden itibaren ilk üç ay için sözleşme bedelinin yüzde 2'sine, 3 ila 6 ay arası için yüzde 4'üne, 6 ila 12 ay arası için yüzde 6'sına ve 12 ila 24 ay arası için de yüzde 8'ine kadar tazminat isteyebilecek.

EN GEÇ 180 GÜNDE GERİ VERİLECEK

Sözleşmeden dönülmesi durumunda, tüketiciye iade edilmesi gereken tutar ve tüketiciyi borç altına sokan her türlü belge, dönme bildiriminin satıcıya ulaştığı tarihten itibaren en geç 180 gün içinde tüketiciye geri verilecek.

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