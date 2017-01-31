Doğal afet, yangın ve hırsızlık gibi birbirinden farklı tehlikelere açık olan konutlar için sigorta yaptırmak, maliyeti ve zahmeti yüksek sorunlarla karşı karşıya kalmamak açısından üst düzeyde önem taşımaktadır. Peki konut sigortası tam olarak ne anlama gelmektedir ve neleri kapsamaktadır? Hazırladığımız İçeriğin devamına göz atarak tüm detayları öğrenebilirsiniz.



Konut Sigortası Nedir?

Konut sigortası; evinizi, sizi ve sevdiklerinizi koruma altına alan en önemli sigorta çeşitlerinden biridir. Birincil yaşam alanınız olan evinizi yıkılmalardan hırsızlıklara, terörden kazalara birçok farklı olaya karşı güvence altına alan konut sigortasının teminat kapsamı ek hizmetlerle genişletilebilmektedir. Örneğin; evinizle birlikte eşyalarınızı da sigortalatabilir; böylece yaşam alanınızı tümüyle risklere karşı teminat altına alabilirsiniz.

Konutlar, sayısız sebepten dolayı zarar görebildikleri için ev sigortası kapsamları ve konut sigortası fiyatları, firmadan firmaya değişiklik gösterebilmektedir. Bu nedenle sigorta hesaplama ve sigorta teklif alma aşamalarında deprem, yangın, hırsızlık gibi durumlar poliçeye eklenip, çıkarılmalarına bağlı olarak konut sigortası fiyatlarında değişikliğe sebep olabilmektedirler.

Yıllık olarak yenilenen konut sigortasını aylara bölünen primler sayesinde zorlanmadan ödeyebilirsiniz. Uzun süre konut sigortası hizmeti satın aldığınızda yenilenen her dönem için ekstra indirim kazanma fırsatına da sahip olabilirsiniz. Ayrıca konut sigortası yaptırabilmek için ev sahibi olmanız şart değildir; yalnızca eşyalarınız için de sigorta hizmeti alabilirsiniz.



Konut Sigortası Yaptırmanın Avantajları Nelerdir?

Konut sigortası avantajlarını ana teminatlar ve ek teminatlar olarak ikiye ayırmak mümkün. Evle birlikte ev içinde bulunan eşyaların da zarar görme ihtimali yüksek olduğu için konut sigortasının yanı sıra eşya sigortası yaptırmak oldukça avantaj sağlayan bir durumdur. Ek olarak bina teminatı sayesinde bina içerisinde yer alan her türlü sabit tesisat da poliçe kapsamına dahil edilebilmektedir.

Konut sigortası ana teminatları firmadan firmaya değişiklik gösterebilmekle birlikte genellikle yangın teminatını içermektedir. Yangın teminatının kapsamı gereği yıldırım ya da infilak sonucu oluşan yangınların eve verdiği zararlar kısmen veya tamamen sigorta şirketi tarafından karşılanmaktadır. Konut sigortalarının ek teminatları ise pek çok farklı alt başlıktan oluşmaktadır. Bunlar;

Sel teminatı: Konut çevresinde yer alan deniz, dere, çay gibi değişik su kaynaklarının taşması sonucu konutta oluşan zararların karşılanmasını sağlamaktadır.

Dahili su teminatı: Konuttaki su tesisatının patlaması, tıkanması, kırılması ya da donması gibi durumlardan kaynaklanan hasarları güvence altına almaktadır.

Deprem teminatı: Zorunlu deprem sigortası (DASK) limitini aşan zararlarda devreye giren deprem teminatı, isteğe bağlı poliçeye dahil edilebilen teminatlar arasında yer almaktadır.

Fırtına teminatı: Fırtınalardan ve fırtınaların sürüklediği cisimlerden kaynaklı konutta oluşan hasarların telafi edilmesini sağlar.

Hırsızlık teminatı: Hırsızlık sonucu çalınan eşyalarla beraber hırsızların konuta verebileceği zararları da kapsamaktadır.

Duman teminatı: Bina ve konut içerisinde yer alan boru, baca gibi hava sirkülasyonu sağlayan alanların hatalı şekilde çalışmasından kaynaklı sorunlarda meydana gelen zararları karşılar.

Yer kayması teminatı: Sigortalı binanın bulunduğu arsada ya da çevresindeki arsalarda meydana gelen toprak kayması, toprak çökmesi gibi durumlarda sigortalanan alan zarar gördüğü takdirde devreye girmektedir.

Konut sigortasından kasko sigortasına, zorunlu trafik sigortasından özel sağlık sigortasına tüm sigorta türlerinde profesyonel ve deneyimli hizmet için Mapfre Sigorta'yı tercih edebilirsiniz.