Konutta cumhuriyet tarihinin rekoru kırıldı

Konut satışları, 2016'da bir önceki seneye göre yüzde 4 artarak 1 milyon 341 bin 453 adede ulaştı ve bu alanda Cumhuriyet tarihinin yeni rekoru kırıldı.

Konut kredisi faiz oranlarının yüzde 1'in altına düşmesi satışlarda rekoru getirirken, kredi kullanım oranının yüzde 75'ten 80'e çıkarılması ve şirketlerin düzenlediği kampanyalar önemli etken sağladı.

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişimi, terör olayları, küresel ticaretteki daralma ve döviz kurundaki hareketliliğe rağmen satışların rekor kırması sektörde sevinçle karşılandı.

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı istatistiklere göre, konut satışları yıl içinde ay bazında en yüksek yüzde 25,1'lik oranla ekim ve kasım aylarında arttı. Bunu yüzde 17,8 ile eylül, yüzde 7 ile şubat, yüzde 6,4 ile mayıs ayı izledi.

Faizdeki düşüş satışlarda ciddi artış sağladı

Konut kredisi faiz oranlarının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ve Ziraat Bankası'nın başı çekmesiyle ağustos ayının sonlarından itibaren düşmeye başlaması özelde ipotekli satışları genelde ise toplam satışı ciddi şekilde artırdı. Türkiye genelinde ipotekli konut satışlarının kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 71,4 artması dikkati çekti. Kasımda 48 bin 941 olan ipotekli satışların toplam içindeki payı yüzde 36,9 olarak gerçekleşti.

İpotekli satışlarda 8 bin 949 konut satışı ve yüzde 18,3 pay ile ilk sırayı İstanbul alırken, toplam konut satışları içerisinde ipotekli satış payının en yüksek olduğu il yüzde 56,8 ile Ardahan oldu.

Konut satışlarının artmasında eylül ayında alınan kararla konutta kredi kullanım oranının yüzde 75'ten 80'e çıkarılması ve 15 Temmuz'dan sonra Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ile Emlak Konut GYO'nun başlattığı kampanyalar da ciddi şekilde etkili oldu.

Söz konusu gelişmeler sayesinde özellikle eylül-ekim-kasım aylarında konut satışları istikrarlı şekilde arttı.

Darbe girişimi atlatıldı, satışlar hızlandı

Geçen yıl genelinde yatay seyreden konut satışlarında 2015'in aynı dönemlerine göre en yüksek düşüş 15 Temmuz darbe girişimi nedeniyle bu ayda yaşandı. 2015'te temmuzda 96 bin 589 olan satış rakamı geçen yıl yüzde 15,8 düşüşle 81 bin 343'te kaldı.

Yıl boyunca en yüksek artış yüzde 25,1 ile ekim ve kasım aylarında yaşandı. Ekim ayında 130 bin 274'e yükselen satış rakamı, kasımda 132 bin 655, aralıkta 142 bin 713'e ulaştı.

Kredi faiz oranlarının düşmesi ve kampanyalar, son 5 ayda önceki yılın aynı dönemine göre satış rakamlarının artmasını ve rakamlarda her geçen ay yükseliş yaşanmasını sağladı.

"Gayrimenkul karlı yatırım aracı"

Sektör temsilcileri, konut satışında gelen yeni rekoru AA muhabirine değerlendirdi.

İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Nazmi Durbakayım, söz konusu rakamaların kendisi için sürpriz olmadığını belirterek, "Biz bu rakamları bekliyorduk. Gayrimenkulden başka yatırım aracı yok. Uzun vadede en karlı yatırım aracı gayrimenkul." dedi.

Zaman zaman dövizde karşılaşılan oynaklığa ve borsada yaşanan düşüşlere değinen Durbakayım, buna rağmen konut ve arsada fiyatların geriye gitmediğini, eline para geçen vatandaşların ilk işinin arsa veya konut almak olduğunu söyledi.

Durbakayım, inşaat sektörünün 2016'da tarihi bir sınavdan geçtiğini belirterek, geçen yıl birçok sıkıntının arka arkaya geldiğini, 15 Temmuz darbe girişimi, terör saldırıları, ülkenin kredi notunun haksız bir şekilde düşürülmesinin bunların başında geldiğini vurguladı.

Sektörün, 2016'da tüm zorlu şartlara rağmen büyük başarı gösterdiğinin altını çizen Durbakayım, sektörün durma noktasına geldiği anda Emlak Konut GYO'nun devreye girdiğini, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneğinin (GYODER) de dahil olmasıyla tarihi bir kampanya düzenlendiğini anlattı.

Durbakayım, faiz oranlarının düşmesi, peşinatın yüzde 25'ten yüzde 20'ye indirilmesi, 150 metrekare üzeri evlerde KDV'nin düşürülmesi gibi düzenlemelerin 2016'da sektörü canlı tuttuğunu belirterek, büyük sıkıntılar yaşanmasa da bu rakama yakın satış beklediğini, parası ve ihtiyacı olan vatandaşın konut alma konusunda çok beklemediğini bildirdi.

Başkan Durbakayım, "2017'de 1,5 milyon konut satılacağı ve yeni rekorun kırılacağı kanaatindeyim." diye konuştu.

"Her kriz fırsatları doğurur"

Özyurtlar Şirketler Grubu Başkanı Tamer Özyurt, satış rakamlarının, "Her kriz, fırsatları beraberinde getirir" cümlesini doğruladığını söyledi.

Ani döviz artışları olduğunda, ekonomide sıkıntılar belirdiğinde fırsatların beraberinde geldiğini dile getiren Özyurt, "İnsanlar artık çok bilinçli yatırım yapıyor. Döviz artınca diğer emtiaların da artacağını düşünüyor. Bu yüzden gayrimenkulde fiyat artmadan yatırım yapıyor." dedi.

Özyurt, konut firmalarının yaptıkları kampanyalar sayesinde konut alıcılarına ciddi fırsat sunduğunu kaydederek, vatandaşların bunu değerlendirdiğini, 2016'da fiyatlar zamlanmadan konut aldığını bildirdi.

"Hükümetin atılımları sektöre ivme kazandırdı"

Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, komşu ülkelerde yaşanan sıkıntılar, kurdaki hareketlilik, terör olayları, darbe girişimi gibi olumsuzluklara rağmen çok güzel bir satış rakamı yakalandığını belirterek, "Hem hükümetin atılımları hem de inşaat sektöründeki tüm oyuncuların acil eylem planlarıyla 2016 yılının son çeyreğinde sektör büyük bir ivme kazandı." dedi.

Rakamların beklentileri doğrultusunda geliştiğini dile getiren Tavukçuoğlu, satış rakamlarının, tüm ekonomik ve siyasi sıkıntılara rağmen gayrimenkulün Türkiye'de hala en güvenli liman olduğunu gösterdiğini vurguladı.

Tavukçuoğlu, "2017 yılında da bu ivmenin devam edeceğini öngörüyor, özellikle bahar aylarında konut satışlarında ciddi bir artış bekliyoruz ancak burada dikkat edilmesi gereken konu, yabancıya yapılan konut satışlarında bir önceki yıla göre yüzde 20,3 oranındaki düşüştür. Türkiye'yi bir cazibe merkezi haline getirmemiz, Türkiye'den gayrimenkul satın almanın doğru bir yatırım aracı ve prestij olduğunu göstermemiz gerekiyor." diye konuştu.

"Büyük başarı"

Ege Yapı Yönetim Kurulu Başkanı İnanç Kabadayı, 2016'daki olumsuz gelişmeler düşünüldüğünde satış rakamlarının büyük başarı olduğunu belirterek şu değerlendirmelerde bulundu:

"Rakamlara baktığımızda toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 50,3 seviyelerinde gerçekleşti. Bu başarıda sayın cumhurbaşkanımızın bankalara yaptığı çağrı sonrası gevşeyen konut kredisi faiz oranlarının, Emlak Konut ve GYODER öncülüğünde gerçekleştirilen kampanyanın ve geliştiricilerin ekonomiye destek olmak için gerçekleştirdiği yoğun çalışmaların payı büyük."

Kabadayı, konut satışlarını uzun vadeli ödeme planlarının artıracağını ifade ederek, "Bankacılık sistemi bunun üzerinde çalışabilirse, talep her zaman canlı olacaktır. Talebin oluşması için sadece ihtiyaç yetmiyor." dedi.

"Satılan her 3 konuttan biri ipotekli"

Nef İcra Kurulu Başkanı Erden Timur, 2016'da önceki yıla göre 52 bin fazla konut satıldığını belirterek, eylül, ekim ve kasım aylarındaki artışlara dikkati çekti.

Son 4 aylık verilerde ciddi bir artış görüldüğünü dile getiren Timur, "Burada konut kredi faiz oranlarının psikolojik sınır olan yüzde 1'in altında seyretmesinin etkisi büyük. Çünkü 2016'da satılan her 3 konuttan biri ipotekli konut. 2015'te 434 bin konut ipotekli satılırken, 2016'da bu rakam yaklaşık 450 bin olarak gerçekleşti." dedi.

Timur, Ocak 2016'da yüzde 1,10 olan konut kredi faiz oranlarının şu anda yüzde 0,90 seviyelerinde olduğunu kaydederek, "Bu durum ev sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat. Markalı konut projeleri faizi 0,70'e sabitlemiş durumda." değerlendirmesinde bulundu.

Nüfus artışı ve hane halkı ortalamasının düşmesine bağlı olarak Türkiye'de her yıl 600 binin üzerinde konut ihtiyacı olduğunu aktaran Timur, bu yüzden 2017'de de ciddi satış rakamlarına ulaşılacağını sözlerine ekledi.

Son iki yılda gerçekleşen konut satışları: