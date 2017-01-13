Konutta devrim gibi karar

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, yapı denetiminde numune sahtekarlıklarını önlemek için devrim gibi bir karar aldı. Bu yıl 81 ilde uygulanacak e-beton projesiyle, inşaatlardan numune alınan betonun içine çip atılacak. Böylece numunelerin laboratuara girmeden değiştirilmesi önlenecek. Vatandaş ev almadan önce o inşaata ilişkin tüm denetim sonuçlarını e-devlet üzerinden görebilecek.

Hürriyet'ten Aysel Alp'in haberine göre; Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, depreme karşı daha dayanıklı binaların yapılması ve yapı denetiminde sahtekarlıkların önlenmesi için teknolojik denetime geçti. Yapı İşleri Genel Müdürlüğü Afyon, Karaman ve Düzce’de pilot olarak başladığı betonda elektronik denetim (e-beton) uygulamasını, bu yılın ilk çeyreğinde 81 ilde ‘zorunlu’ hale getirecek.

Buna göre inşaatlarda beton dökümüne başlamadan önce şantiyeden alınan numunenin içine çip atılacak. Bu numune mobil cihaz ile okutularak tanımlanacak ve yazılım sistemine kaydedilecek. Etiketlenen bu numurelerin ayrı ayrı hangi yapıya ait oldukları ile yapının hangi seviyesinden alındığına ilişkin bilgiler kayıt altına alınacak.Böylece inşaata dökülmesi planlanan gerçek beton numunesinin laboratuara gitmeden değiştirilmesi ya da sahadan numune alınmadan rapor üretilmesi türünden sahtekarlıklar önlenmiş olacak. Çipli betonun tüm analiz ve deney aşamaları Ankaramerkezden on-line olarak izlenebilecek.

ALACAĞINIZ EVİN CEZASI E-DEVLETTE

Yapı İşleri Genel Müdürlüğü, 2011 yılından itibaren inşa edilmiş tüm binalar ile yapımı devam eden inşaatlara ilişkin denetim sonuçlarını da vatandaşın kullanımına açacak. Böylece vatandaş ev veya iş yeri satın almadan önce o yere ilişkin ada ve parsel numarasını girerek, tüm denetim sonuçlarını, cezalarını e-devlet üzerinden görebilecek. Bir başka ifadeyle almayı planladığı evin betonu ne zaman dökülmüş, o betonda eksik çimento mu tespit edilmiş, yeterince karıştırılmadan mı kullanılmak istenmiş; demirlerinde sorun olmuş mu, bu eksiklikler nedeniyle şirkete ne kadar cezakesilmiş türünden denetim sonuçları e-devlette yer alacak.

MÜTEAHHİDİN KARNESİ GÖRÜLECEK

Bakanlık yetkilileri, yeni sistemin inşaat kalitesini artıracağına, müteahhitlerin karnesinin vatandaş tarafından görüleceğine dikkat çekerek şöyle konuştular: “Depreme karşı daha dayanıklı binalar yapılabilmesi için yapı denetiminde yeni teknikler üzerinde çalışıyoruz. Beton aşamasında numuneye çip yerleştirilmesi denetimde bir devrimdir. Numune sahtekarlıklarını önleyeceği gibi sonuçların e-devlete yüklenmesi müteahhitlerin karnesinin görülmesi anlamında kendilerine çeki düzen vermelerini sağlayacaktır. Sisteme inşaatlara ilişkin tüm bilgileri yükleyeceğimizden artık vatandaş alacağı evin ne zaman inşa edildiğini, inşaatının ne kadar sürdüğünü de öğrenmiş olacak.”