Konutta görülmemiş kampanya ! Resmen başladı

Emlak Konut ile gayrimenkul üreticileri, 9 bankayla el ele vererek Türkiye’de ilk kez 20 yıl vadeli konut sahibi olma fırsatını getiren kampanyayı başlattı. 2.5 milyarlık satış hedefi var

Piyasalarda yaşanan sıkıntıların giderilmesi adına markalı konut üreticileri ile bankaları tek platformda bir araya getiren emlak Konut, düşük peşinatlı, 0 faizli ve uzun vadeli konut kredisinin önünü açtı. Emlak Konut GYO, 15 Temmuz’un ardından attığı ilk adımın ardından şimdi de konutta ikinci ‘tarihi kampanyayı’ hayata geçirdi. Onlarca farklı konut projesinde 240 ay (20 yıl) vadeli satışlar bugün başladı, 31 Mart’ta sona erecek. Kampanyada 9 farklı banka yerini aldı.

Milliyet'ten Duygu Erdoğan'ın haberine göre; 20 yıl vadeli satışlarda konut kredisi faiz oranı 0.79 olurken, 60 ayda (5 yıl) faizsiz (0 faizli) satış yapılacak. Peşinat yüzde 5 olacak. Toplamda 15 bin bağımsız birimde uygulanacak kampanyada Albaraka, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Vakıfbank, Vakıf Katılım, Yapı Kredi Bankası, Ziraat Bankası ve Ziraat Katılım Bankası rol alıyor. Emlak Konut, darbe girişimi sonrasında ağustos ayında başlattığı kampanyada 0.70 faiz oranı ve 120 ay vade sunmuştu. Kampanyanın ilk ayında 2 milyar liralık satış gerçekleşmişti.

Şimdi hareket zamanı

Emlak Konut GYO Genel Müdürü Murat Kurum, 9 banka temsilcisiyle birlikte düzenlediği dünkü toplantıda, “Güçlü Türkiye İçin Birlik Vakti” kampanyasının önemli bir fedakarlık olduğunu söyledi. Kurum, “Bugünkü şartlar dahilinde bir şey yapmamız lazım dedik. Bankalarımızın da katılımıyla çok önemli bir kampanya oldu. Bu birliktelik konut almayı bekleyen alıcıyı harekete geçirecek. Yeni yatırımların da önünü açacak. Türkiye’de ilk defa uygulanan bir vade bu. Hedefimiz 2.5 milyar liralık satış yapmak” diye konuştu.

Tüketicinin kampanya dahilindeki bankalardan istediğini kullanabileceğini belirten Kurum, “Peşinatı da yüzde 5’e indirdik. Toplam yüzde 20 olan peşinatın kalan 15’ini firma, tüketici talebiyle taksitlendirebilecek” dedi. Kurum, 100 bin liralık kredi kullanan bir vatandaşın 240 ayı seçerse ayda yapacağı ödemenin 940 TL’ye denk geleceğini söyledi.

% 5’i peşin, 5 yıl vadeli alana 0 faiz



- 20 yıl vadeli konut kredisi kampanyası, 30 farklı projeyi kapsıyor.

- 31 Mart’a kadar sürecek kampanyada 15 bin bağımsız bölüm satışa çıktı.

- 240 ayda yüzde 0.79 vade farkı, 120 ayda yüzde 0.45 vade farkı uygulanacak.

- 60 ayda 0 faizle ev sahibi olma fırsatı sunulacak.

- Kampanyada peşinat olarak yüzde 5 alınacak.

- Kalan yüzde 15 peşinat iş bitimine kadar farklı yöntemlerle ödenebilecek.

Böyle bir vade böyle oran yok!



Sektör temsilcileri de kampanyanın tüketici için önemli getirileri olduğuna dikkat çekerek, 2 aylık sürecin değerlendirilmesi önerisinde bulundu.



- Artaş İnşaat ve Avrupa Konutları’nın Başkanı Süleyman Çetinsaya: Olumlu, ciddi bir hamle. Bir vatandaş eğer konut sahibi olmak istiyorsa bir fırsat. Fedakarlık ve memnuniyetle kabul ettik. Türkiye’nin gelecek 20 yılına da güveniyoruz demek.



- Dap Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ziya Yılmaz: Tüketicinin çok iyi değerlendirmesi lazım. Bir daha böyle bir fırsat çok zor. Hem üreticiler hem banka tarafı elini taşın altına koyuyor. Maliyetlerin de bu kadar yukarı çıktığı bir dönemde hiçbir konut firması yüzde 15 maliyet artışını uygulayıp zam yapmadı.



- Özak GYO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Akbalık: Dövizle ilgili ciddi bir maliyet artışı var. Bunu kimse yansıtmadı. Böyle bir dönemde inanılmaz avantajları var. Ayrıca bundan sonra böyle bir oran söz konusu olamaz diye düşünüyorum.

‘Kimse zam yapmayacak’



30 proje içinde metrekaresi 2.700 TL’den başlayan konutlar olduğunu bildiren Murat Kurum, yüzde 15-20 daha uygun fiyata alım yapılacağını söyledi.



Kampanyanın tüm gelir gruplarını kapsadığını vurgulayan Kurum, şöyle devam etti: “Sadece İstanbul değil, Konya, Nevşehir, Denizli, Ankara gibi pek çok şehri kapsıyor. Kampanya, satıştaki konutların yüzde 20’si ile sınırlı. Bütün konutların böyle satılma ihtimali firmalar açısından da bankalar açısından da yok. Kampanyayı ‘laf olsun diye’ yapmıyoruz. Kampanya sonrasında kimsenin zam yapmasına müsaade etmeyeceğiz.”



Bankaların temsilcileri ise Türkiye’nin geleceğine güvendiklerini, bu kampanyaya, sektörünün gücünü göstermek için de girdiklerini ifade etti.

Kampanya yayılıyor



100 bin TL’lik kredi alan 120 ayı seçerse 1.080 TL ödeyecek. Şu anda en dip orana bakıldığında, 120 ay yüzde 0.88’lik faizle 100 bin liralık kredi alındığında aylık ödeme 1.340 TL’ye geliyor.



Kampanyaya onlarca inşaat firmasının üye olduğu GYODER, KONUTDER ve İNDER oluşumları da katılıyor. Gayrimenkul derneklerinin üyeleri de 240 ay vade uygulayacak.

30 FARKLI PROJEDE 15 BİN KONUT SATIŞTA



- Adım İstanbul

- Avrupa Konutları Başakşehir

- Avrupark

- Emlak Konut Başakşehir Evleri

- Başkent Emlak Konutları

- Batışehir

- Büyükyalı İstanbul

- Ebruli Ispartakule

- esenler Emlak Konutları

- Evora Denizli

- Evvel İstanbul

- Gebze Emlak Konutları 3. Etap

- Göl Panoroma Evleri

- İstmarina

- Karat 34

- Karat Ofis Bakırköy

- Koordinat Çayyolu

- Körfezkent 4

- Köy Zekeriyaköy

- Maslak 1453

- Park Mavera 2

- Metropol İstanbul

- Nevşehir Emlak Konutları

- Nidapark Kayaşehir

- Nidapark Küçükyalı

- Niğde Emlak Konutları

- Sofa Loca

- Tema Şehir Konya

- Tual Adalar

- Tual Bahçekent