Konya'da dikkat çeken görüntü

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, "'Halk oylamasının ardından uygulanacak Cumhurbaşkanlığı sistemi, bizi 2023'e taşıyacak, istikrar ortamını yaratacaktır. Ülkemizi hak ettiği yere taşımak için gerekli olan değişiklikleri yapmayı sorun olarak görenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin önünü açacak hamleleri yapmamanın sorumsuzluk olduğunu göz ardı etmektedirler'" dedi.

Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, Konya'da Tüyap ve Kongre Merkezi'nde gerçekleşen "Konya 2017 Tarım Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Tören alınana asker tarafından tedbir amaçlı sinyal bozucu cihaz (Jammer) getirilmesi dikkat çekti. 15 ülkeden 1180 marka, 400 firma ve firma temsilcisinin katıldığı fuarda konuşma yapan Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş, tarımın Türkiye için önemini anlattı. 16 Nisan'da yapılacak referanduma da değinen Türkeş, şunları söyledi:

''Son yıllarda ortada her türlü küresel kriz ve dış şoklara karşı daha dayanıklı bir Türkiye olduğunu kimse inkar edemez. 2008 küresel finans krizi ve 15 Temmuz gibi büyük şokların ardından bile Türkiye'nin büyümeye devam etmesi bu durumun en açık göstergesidir. Ancak daha uzun vadede bir strateji yürütmeden de, bu durumun kalıcı bir sisteme dönüşmesi mümkün değildir. Halk oylamasının ardından uygulanacak Cumhurbaşkanlığı sistemi bizi 2023'e taşıyacak, istikrar ortamını yaratacaktır. Ülkemizi hak ettiği yere taşımak için gerekli olan değişiklikleri yapmayı sorun olarak görenler, Türkiye Cumhuriyeti'nin önünü açacak hamleleri yapmamanın sorumsuzluk olduğunu göz ardı etmektedirler. Zira istikrar ortamının tahsis edilemediği ortamlarda, uzun vadeli hedeflerden ve kalkınma programlarından söz edilemez. Her ülkenin kalkınması için yatırım şarttır, yatırım için de siyasi tutarlılık ve adalet, su ve güneş gibidir. Bu iki temel ihtiyaç karşılanmadığı taktirde topraklarınız çorak kalır. Yeni yatırımlar yeşermez.''

Yapılacak anayasa değişikliğinin ülkemizde daha önce yaşanan siyasi çalkantıların bir daha yaşanmaması için yapılacağını ifade eden Türkeş, "'Mevcut sistemdeki yönetim karmaşası yaratan durumlar, dönem dönem siyasi krizleri ortaya çıkarmıştır. Bu krizler ise daha derin ekonomik ve sosyal kayıplara yol açmıştır. Milletimize 16 Nisan'da bunu değiştirmek için söz hakkı veriyoruz. Halkımızın da oyunu istikrar ve kalkınmaya "Evet" şeklinde kullanacağına da inancımız tam'" dedi.

''BUNLAR TÜRK LALESİDİR, HOLLANDA GİBİ AŞIRMA DEĞİL''

Konuşmaların ardından fuarın açılış kurdelesi kesildi. Açılışın ardından da Türkeş, stantları tek tek gezip, sergilenen traktör ve tarım aletlerini inceledi. Türkeş'e, Çumra İlçesi'nde 300 dekarlık arazide lale üreten Beyhan Gürses, lale hediye etti. Lalelerin orijinal olup olmadığını soran ve orijinal olduğu cevabını alan Türkeş, "" Başka ülkelerin yaptığı gibi taklit ve çalma değil. Bunlar Türk lalesidir, Hollanda gibi aşırma değil''dedi.