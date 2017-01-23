SON DAKİKATSK'DAN SON DAKİKA AÇIKLAMASI: 65 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER
Konya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

KONYA'DA KORKUTAN YANGIN

Konya'da korkutan yangın

Konya'da 3 katlı binanın birinci katında bulunan dairede henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Yangın, gece 03.30 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Emsal Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece saatlerinde dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Daireden dumanlar yükseldiğini gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bu sırada yanan dairenin üst katında oturan vatandaşlar balkona çıkarak dumandan korunmaya çalıştı.Olay yerine kısa sürede gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, yangını söndürdü.

Yangında herhangi bir can kaybı bulunmazken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Konya'da korkutan yangın

İHA
511
Yozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan tepkisiYozgatlılardan Aydın Doğan'a Ahmet Hakan tepkisi
İki genç yazlıkta ölü bulunduİki genç yazlıkta ölü bulundu
Ebru Polat'a 100.000 dolarlık akşam yemeği teklifiEbru Polat'a 100.000 dolarlık akşam yemeği teklifi
İçişleri Bakanı: "Acımayacaksınız"İçişleri Bakanı: "Acımayacaksınız"
2017 yılına damga vuracak mega projeler2017 yılına damga vuracak mega projeler
11.000 lüks araca el koyuldu11.000 lüks araca el koyuldu
Beyaz Saray'dan fotoğraf tepkisiBeyaz Saray'dan fotoğraf tepkisi
Bu fotoğraflar paylaşım rekorları kırıyorBu fotoğraflar paylaşım rekorları kırıyor
Gülşen oğlu için kesenin ağzını açtıGülşen oğlu için kesenin ağzını açtı
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS