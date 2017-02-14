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KONYA'DA ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜLER !

Konya'da şoke eden görüntüler !

Konya'da bir otomobilin, tartıştığı motosikletliye çarptığı anlar kameraya böyle yansıdı.

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Konya'da otomobil sürücüsünün, tartıştığı motosikletliye çarpıp kaçma anı bir aracın kamerasına yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü büyük tepki gördü.

Merkez Selçuklu İlçesi İstanbul Yolu Eski Selçuklu Belediyesi Köprüsü'nde yaşanan olayda, kamera yanısıyan görüntüye arkasında bir kişi bulunan motosiklet sürücüsü, bir otomobili sollamak istiyor. Solmak istediği sırada otomobilin sola kayması üzerine motosikletin arkasında bulunan bir kişini elindeki çantayı, otomobilin camına vurdu. Daha sonra otomobil sürücüsü kendisini sollayıp önüne geçen motosikletin peşinde hızla gidip, motosiklete arkadan çarpıp kaçtı. Çarpmanın şiddetiyle motosikletteki 2 kişi yere düştü. Yerden kalkan iki kişinin yara almadığı görüldü. Sosyal medyada da paylaşılan görüntü büyük tepki gördü.

DHA
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