Köpeği bıçaklayarak öldürdüler

Manisa'da 6 yaşındaki Tango isimli Boxer cinsi köpek, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Kalbine doğru aldığı bıçak darbesiyle hayatını kaybeden Tango'nun sahibi Tahsin Dalkoparan bunu yapan canilerin cezasız kalmamasını istedi.

Edinilen bilgiye göre, Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Medar Mahallesi'nde bir bağ evindeki Tango isimli Boxer cinsi köpek bıçaklanarak öldürüldü. Olay köpeğin sahibi Tahsin Dalkoparan'ın bağ evine gitmesiyle ortaya çıktı. Köpeğin içinde bulunduğu tel örgünün parçalandığı ve köpeğin tel örgü dışında cansız bir vaziyette yattığını gören Dalkoparan, köpeğinin boyun altından göğsüne doğru bıçaklandığını fark etti. Olayı jandarmaya bildiren ve köpeğini bir veterinere götüren Dalkoparan, hayvanın en fazla iki gün önce öldürülmüş olabileceğini öğrendi. 16 santim derinliğinde 4 santim çapında muhtemelen bir ekmek bıçağıyla kalbine doğru aldığı darbeyle öldürülen köpeğinin 22 Şubat 2011 tarihinde doğduğunu ve o günden beri kendisinde olduğunu kaydeden Dalkoparan, bu vahşeti işleyenlerin insan olamayacağını ve sorumlularının cezasız kalmamasını istedi. Ömrünün sonuna kadar bu vahşeti işleyecek olan kişi veya kişilerin peşinde olacağını dile getiren Dalkoparan suçluların bulunmasını istedi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.