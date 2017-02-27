Köpeği vuran komiser FETÖ'cü çıktı

İzmir Çiğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Merkez Polis Amirliği'nde iki yıl önce, grup amiri olarak göreve başlayan Komiser Yardımcısı Mesut A. 19 Haziran 2015 tarihinde, karakoldaki polislerin 3 yıldır beslediği iki sokak köpeğinin bahçeye girmesine sinirlenmiş ve onlara ateş etmesiyle Türkiye gündemine oturmuştu. Komiser Yardımcısı Mesut A., köpeklerden 'Kurt Efe'nin bahçeye girmesi üzerine kapının önünde çalışır halde bekleyen ekip arabasından beylik tabancasını alıp ateş etmiş, vurulan köpek can havliyle karakol bahçesinden kaçmaya çalışması ve Komiser Mesut A'nın hiçbir şey olmamış gibi ekip arabasına binip uzaklaşması da kamera görüntülerine yansımıştı.

Yeni Asır gazetesinin haberine göre hayvan severlerin haber vermesi üzerine olay yerine giden Özel Metropol Hayvan Hastanesi'nin sahibi Yiğit Gülbağ, yaralı köpeği alarak tedavisi için hastaneye götürmüştü. Kurşunun sol arka bacağından girip çıktığı belirlenen 'Kurt Efe' tedaviye alınmıştı. Olaya hayvanseverler büyük tepki gösterirken, Komiser Yardımcısı Mesut A. yıllık izine çıkmış ve beylik tabancasına da Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla el konulmuştu. Savcılıkta ifade veren Komiser Yardımcısı M.A., iki gündür kullanmadığı silahını kontrol etmek amacıyla kör noktaya doğrulttuğunu, köpeği görmediğini ileri sürmüştü. Hayvana eziyet ve kötü muamele, emniyeti tehlikeye düşürecek şekilde ateş etme iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan Komiser Mesut A. önce açığa alınmış ardından disiplin cezası verilmişti.

Kazada ölüme yolaçtı



Komiser Yardımcısı M.A,bu olaydan kısa bir süre sonra bu kez de trafik kazasında bir kadının ölümüne neden olmuştu. Kaza, iki yıl önce akşam 21.30 sıralarında Yalı Caddesi'nde meydana geldi. Mesut A. yönetimindeki otomobil yolun karşısına geçmeye çalışan 72 yaşındaki Gülgün Tuna'ya çarptı. Ağır yaralanan Tuna ambulansla kaldırıldığı Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kazadan sonra Komiser Yardımcısı Mesut A., meslektaşları tarafından gözaltına alındı. Komiser Mesut A. aradan geçen sürede göreve yeniden başladıktan kısa bir süre sonra bu kez de FETÖ/PDY bağlantıları olduğu iddiasıyla son KHK ile meslekten ihraç edildi. Mesut A. hakkında idari ve adli soruşturmanın devam ettiği ve rozeti ile silahına el konduğu öğrenildi.

Yeni Asır