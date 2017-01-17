Köpeğin kulaklarını kesenlerin cezası belli oldu

Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını kesip bunu videoya çeken iki kişi için gözaltı kararı verildi. Öte yandan, Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını keserek görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde paylaşan iki kişiye, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca toplam 4 bin 404 lira idari para cezası verilecek.

Facebook'ta H. K ve N. Y. ismini kullanan iki saldırgan yavru köpeği bağlayarak kulaklarını kestiklerine dair fotoğraf paylaştı. Fotoğraflarda kestikleri kulak parçalarını da sergileyen saldırganlar acı çeken yavru köpeğin yanında poz verdi. Isparta HayvanKoruma Derneği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Yetkili birimlere durumu bildirdik bu kişilerin en ağır ceza ile cezalandırılması ve ellerinde ki hayvanı kurtarmak için çalışmaya başladık gelişmeleri sizlerle paylaşacağız duyarlılığınız için teşekkür ederiz ."

GÖZALTINA ALINDILAR

Isparta’da çekildiği iddia edilen ve iple bağladıkları köpeğin kulaklarını kestikleri fotoğrafları sosyal medyada paylaşan H.K. ve N.Y., Isparta Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından Zafer Mahallesi’ndeki evlerinde gözaltına alındı.

2 şüpheli ifadeleri için polis merkezine getirildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile Isparta Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin kulakları kesilen köpeği bulmak için çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

4 BİN 404 TL PARA CEZASI VERİLECEK

Orman ve Su İşleri Bakanlığınca, Isparta'da yavru köpeğin kulaklarını keserek görüntülerini sosyal paylaşım sitesinde paylaşan iki kişiye, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu uyarınca toplam 4 bin 404 lira idari para cezası verilecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, yavru köpeğin kulaklarını keserek görüntülerini sosyal medyada paylaşan şahısların kimliklerinin tespit edildiği hatırlatıldı.

Olayı gerçekleştiren H.K. ve N.Y adlı kişilere, 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 8. maddesi 2. fıkrasında yer alan, "Hayvanların, yaşadıkları sürece, tıbbi amaçlar dışında organ veya dokularının tümü ya da bir bölümü çıkarılıp alınamaz veya tahrip edilemez. Buna aykırı davrananlara hayvan başına 2 bin 202 lira idari para cezası verilir." hükmüne göre cezai müeyyide uygulanacağı bildirildi.

Buna göre, H.K. ve N.Y'ya toplam 4 bin 404 lira idari para cezası verileceği kaydedildi.

BELEDİYE BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili Isparta Belediye Başkanı MHP’li Yusuf Ziya Günaydın da yazılı bir açıklama yaptı. Günaydın’ın açıklamasında, şöyle denildi:

"Sosyal medyada yer alan bir paylaşımda, ilimizde bulunan iki şahsın, sahibi oldukları köpeğe ettikleri eziyet ve zulüm ile ilgili vatandaşlarımızın duyarlılığını tebrik ve taktir ediyorum. Tüm insanlık özelliklerini kaybederek savunmasız bir hayvana edilen zulümle ilgili gereken tüm çalışmalar yapılmaktadır. 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu 8’inci maddesi ’ev ve süs hayvanların dış görünüşünü değiştirmeye yönelik veya diğer tedavi edici olmayan kuyruk ve kulak kesilmesi, ses tellerinin alınması ve tırnak ve dişlerin sökülmesine yönelik cerrahi müdahale yapılması yasaktır’ hükmünü taşıyor. Isparta Belediyesi olarak yetkimiz sokak hayvanlarına yöneliktir. Bu türlü sahipli hayvanlarda yetki Orman ve Su İşleri Bakanlığı’ndadır. Ancak, bu şehrin Belediye Başkanı olarak ilgili şahısların cezalandırılması ve köpeğin sağlığına kavuşturulması için tüm imkanlarımız seferber edilmiştir."

AA & DHA