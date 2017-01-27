YEREL HABERLER
Antalya Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

KÖPEĞİNİ DÖVEN ÇOBANA SORUŞTURMA

Köpeğini döven çobana soruşturma

Isparta'da sopayla köpeğini döven çoban hakkında soruşturma başlatıldı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Kısa süre önce iki kişinin bir köpeğin kulaklarını kestiği görüntülerle gündeme gelen Isparta'da bu kez sopayla köpeğini döven çoban 20 yaşındaki M.C. hakkında şikayet üzerine İlçe Jandarma Komutanlığı'nca soruşturma başlatıldı.

Isparta'nın Keçiborlu İlçesi'ne bağlı İncesu Köyü'nde dün öğleden sonra çoban M.C., elinde sopayla kangal cinsi köpeğini döverken, bir başkası tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Sopayla köpeğe defalarca vuran M.C., daha sonra hayvanı sürükledi.

Görüntüler sosyal paylaşım sitesi Facebook'a yüklenince hayvanseverlerin tepkisini çekti. Şikayetler üzerine Keçiborlu İlçe Jandarma Komutanlığı'nca soruşturma başlatıldı. Köy muhtarı Metin Uysal, köyde çobanlık yapan M.C.'nin kendi köpeği olduğunu ve döverken bir başkasının videoya çekip sosyal medyaya yüklediğini, kendisinin de şehir dışındayken hayvanseverler tarafından aranmasıyla olaydan haberdar olduğunu söyledi. Köye gidip köpeği kontrol ettiğini ve M.C.'nin "Bana saldırmak istedi, pişmanım" dediğini belirten muhtar Uysal, "Çobanlık yapıyor. 3-4 kangalı var. Olaydan sonra Türkiye dahil Hollanda, Almanya'dan birçok arayan oldu. Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı, gerekli şikayetlerde bulunduk ve jandarmaya ifade verdik. Isparta Orman Su İşleri Müdürlüğü'nce köpeği elinden alıp koruma altına alınacak" diye konuştu.

DHA
870
Jennifer Lopez aldatıldı mı ?Jennifer Lopez aldatıldı mı ?
Öldürdüğü eşine mesaj atmış !Öldürdüğü eşine mesaj atmış !
"Reina teröristinin FETÖ'cü binbaşı ile ilişkisi var""Reina teröristinin FETÖ'cü binbaşı ile ilişkisi var"
Valilik'ten Ahmet Türk açıklaması !Valilik'ten Ahmet Türk açıklaması !
Üsküdar'da 4 katlı binada yangınÜsküdar'da 4 katlı binada yangın
Yunanistan'ın kararına Ankara'dan ilk yanıtYunanistan'ın kararına Ankara'dan ilk yanıt
Bebeğini denize atan anne ve sevgilisi tutuklandıBebeğini denize atan anne ve sevgilisi tutuklandı
Çiçek hakkında şok iddianın sahibi ortaya çıktıÇiçek hakkında şok iddianın sahibi ortaya çıktı
Yeğen cinayetinde büyük sır !Yeğen cinayetinde büyük sır !
Haber3Group © 2001-2017 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS