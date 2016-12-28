YEREL HABERLER
Bursa Haberleri
Diğer İllerSitene Ekle

KÖPEK OTOBÜSE BİNDİ, 10 DURAK SONRA İNDİ

Köpek otobüse bindi, 10 durak sonra indi

Bursa'da yolcuların arasında otobüse binen köpek herkesi şaşırttı.

» »
Haberi yazdır Arkadaşına gönderAA

Bursa'da soğuktan üşüyünce onlarca yolcunun bulunduğu halk otobüsüne binen bir sokak köpeği 10 durak sonra otobüsten indi.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan olayda, Mihraplı durağında bir köpek yolcularla birlikte Terminal otobüsüne bindi. Şoförün ve yolcuların müdahale etmediği köpek yolculuk yaptı. Otobüsün koridorunda gezinen sevimli köpek vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Köpek 10 durak sonra inerek kayıplara karıştı. Yaşanan bu ilginç olay sabah erken saatte işe giden vatandaşların gülümsemesine neden oldu.

Köpek otobüse bindi, 10 durak sonra indi

İHA
642
Suriye yönetimi Müslim'e kapıyı gösterdiSuriye yönetimi Müslim'e kapıyı gösterdi
Sakallarını kesip, etekle geziyor !Sakallarını kesip, etekle geziyor !
Anayasa teklifinin 3. maddesi kabul edildiAnayasa teklifinin 3. maddesi kabul edildi
OHAL uzayacak mı? Hükümetten açıklama geldiOHAL uzayacak mı? Hükümetten açıklama geldi
Erdoğan'dan Batı'ya sert eleştiriErdoğan'dan Batı'ya sert eleştiri
İzmir'de belediye Adriana Lima'ya paso vermişİzmir'de belediye Adriana Lima'ya paso vermiş
FETÖ'den tutuklanan işadamının şirketine kayyum atandıFETÖ'den tutuklanan işadamının şirketine kayyum atandı
Genelkurmay Başkanı Akar'ın acı günüGenelkurmay Başkanı Akar'ın acı günü
Hava Harp Okulu iddianamesi hazırHava Harp Okulu iddianamesi hazır
Haber3Group © 2001-2016 Tüm hakları saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilemeden yayınlanamaz.
Haber Portalı Yazılımı ve Teknik Destek: CM Bilişim. Vargonen Hosting & Cloud sunucuları üzerinden yayın yapmaktadır.
Kullanım Şartları  |  Reklam  |  İnsan Kaynakları  |  Künye  |  Bize Ulaşın  |  Site Haritası  |  RSS