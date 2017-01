Köpekleri döven esnaftan ilginç savunma !

Maltepe'de köpeği döverken görüntüsü çekilen Cemil B., görüntüleri çeken Arzu A'yı kendisine tezgah kurmakla suçlayarak, köpekleri dövdüğü için özür diledi. Maltepe Belediyesi zabıta ekipleri de şahsa para cezası kesti.

Maltepe Başıbüyük Mahallesi'nde köpekleri döverken bir kadın tarafından görüntüleri çekilen ve sosyal medyaya yüklenen mahalle esnafı 62 yaşındaki Cemil B. konuştu. 3 yıldır dükkânının köpek kulübesine döndüğünü söyleyen Cemil B., görüntüleri çeken ve sosyal medyada yayınlayan Arzu A.'nın kendisine tezgah kurduğunu savundu. Uzun zamandır bölgede esnaflık yaptığını ve olayın 3 yıllık bir geçmişinin olduğunu aktaran Cemil B., "3 senedir benim dükkanımın önünde yem ve et verilmeye başlandı. Devamlı dükkanın içine girip çıkıyor köpek. Sadece dün 10 defa girdi. Burada kayıtlar da var. Gidiyor Arzu A. dükkanımın kapısını kapatıyor. Sen dükkanın kapısını kapalı tut diyor. Kapalı tutunca da müşteri girmiyor. Zaten işler yok. Ben 7-8 defa köpekleri dükkandan çıkardıktan sonra dükkanı süpürüyordum. Sonra fırçayla vurmuş bulundum sinirle. Ben çok özür dilerim, bunu yapmak istemezdim. 3 senedir kapımın önünde köpeklere katlanıyorum. Benim dükkanım köpek kulübesine döndü. Köpeklerin girip çıkması kayıtlarda var" dedi.

"Hayvanseverlerden özür diliyorum"

Kendisine tezgah kurulduğunu iddia eden Cemil B., "Bana kumpas, tezgah kurmuş. Köpeklerin dükkana girdiğini görünce benim çıkaracağımı anlayıp kamerayı hazırlamış. Birkaç defa laf attı. Şerefsiz dedi. Aldırış etmedim. Neticede akrabam benim. Sonra internete vermiş. Cep telefonumu, iş telefonumu bildirmiş. Ben akşam gittim karakola şikayetçi oldum. Fırçayla vurdum. Ama 10 defa çıkardıktan sonra bir daha gelmesinler diye. Belki dozajı fazla olmuştur, ben bunu da kabul ediyorum. Bundan dolayı özür de diliyorum. Tüm hayvan haklarından özür diliyorum. Benim bahçemde 20 tane kedi var şuanda, çekim yapabilirsiniz gelip" açıklamasında bulundu.

Öte yandan, Cemil B'nin iş yerindeki güvenlik kamerası görüntülerine yansıyan olayda gün boyu köpeklerin dükkanın içine girip çıkması görülüyor. Arzu A. dükkanın çevresinde ve önünde köpeklere yem ve et atarken kameraya yansırken, zaman zaman Arzu A'nın dükkanın önünde ve içinde Cemil B.'ye bir şeyler söylediği görülüyor. Ayrıca köpeklerin dövülmesi de kameraya an ve an yansırken, köpekler dövülmeden önce Arzu A.'nın elinde telefonla beklediği ve olay esnasında da çekim yaptığı görülüyor. Olayı görüntüleyen kadının daha sonra sinirle şahsın dükkanına tekme attığı görülüyor.

Dükkan sahibine ceza

Maltepe Belediyesi, Başıbüyük Mahallesi'nde yaşanan ve infiale yol açan köpeklere uygulanan şiddetle ilgili olarak harekete geçerek, dükkan sahibine "1608 sayılı Belediye Zabıta Yönetmeliği"nin 4. maddesinin 5. bendine istinaden idari olarak para cezası uyguladı. Ayrıca ruhsatsızlıktan dolayı denetim raporu düzenlendi. İlgili işlemler 1 ay içerisinde gerçekleştirilmediği taktirde dükkan mühürlenebilecek.