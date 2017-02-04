KÖPRÜ VE OTOYOLLAR SANİYEDE 38 LİRA KAZANDIRDI

Köprü ve otoyollar saniyede 38 lira kazandırdı

Geçen yıl köprü ve otoyollardan saniyede 38 lira gelir elde edildi.

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Günde ortalama 1 milyondan fazla araç geçişinin gerçekleştiği köprü ve otoyollardan, geçen yılın sonu itibarıyla elde edilen gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37 artarak 1 milyar 204 milyon 205 bin liraya yükseldi. Bir başka ifadeyle köprü ve otoyollardan, saniyede yaklaşık 38 lira gelir elde edildi.

Köprü ve otoyollardan geçen yıl sonu  itibarıyla elde edilen gelir, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 37  artarak 880 milyon 227 bin liradan 1 milyar 204 milyon 205 bin liraya çıktı. Bir  başka ifadeyle köprü ve otoyollar, saniyede yaklaşık 38 lira gelir getirdi.

AA muhabirinin Karayolları Genel Müdürlüğünün (KGM) verilerinden  yaptığı derlemeye göre, 2007-2016 yıllarında köprü ve otoyollardan geçen araç  sayısı 3,6 milyar, elde edilen gelir ise 7,5 milyar lira oldu. Geçen yıl köprü ve  otoyollardan 417 milyon 232 bini aşkın araç geçişinden, 1 milyar 204 milyon 205  bin 53 lira gelir elde edildi.

Günde ortalama 370 bin araç geçişinin yapıldığı 15 Temmuz Şehitler ve  Fatih Sultan Mehmet köprülerinden geçen yıl sonu itibarıyla 290 milyon 497 bin  113 lira, otoyollardan ise 913 milyon 707 bin 940 lira gelir sağlandı. Söz konusu  dönemde otoyol ve köprülerden elde edilen gelir, bir önceki yılın aynı dönemine  göre yüzde 37 artarak 880 milyon 227 bin 681 liradan 1 milyar 204 milyon 205 bin  53 liraya çıktı. Böylece köprü ve otoyollardan saniyede yaklaşık 38 lira gelir  sağlanmış oldu.

AA
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