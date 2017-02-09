KÖPRÜDEKİ TRAFİĞİN NEDENİ BELLİ OLDU !

Köprüdeki trafiğin nedeni belli oldu !

İstanbul'daki köprülerde "ek şerit" uygulamasının altından "deney" çıktı.

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İstanbul'da Boğaz Köprüleri'nde haftabaşında iptal edilen "ek şerit" uygulamasının altından UKOME'nin deneyi çıktı.

İstanbul'un iki yakasını bağlayan 3 köprüden; 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yıllardır trafiği rahatlatmak için yapılan ‘ek şerit' uygulaması geçtiğimiz pazartesi günü askıya alınmıştı.

EK ŞERİT İPTALİ 'DENEY' ÇIKTI

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre; Sürücülerin iptal edilmesinden bir hayli şikayetçi olduğu uygulamayla ilgili olarak Radyo Trafik’e konuşan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Müdürlüğü (UKOME) yetkilileri çalışmanın bir deney olduğunu söyledi.

UKOME yetkilileri Avrasya Tüneli ile İstanbul’un üçüncü köprüsü olan Yavuz Sultan Selim Köprüsü’ndeki araç trafiğini ‘test etmek’ için iki köprüdeki ek şerit uygulamasını askıya aldıklarını ve bu uygulamanın önümüzdeki haftaya kadar süreceğini belirttiler.

Yetkililer; 15 günlük yoğunluğun, üçüncü köprü ile tünele nasıl yansıdığının ortaya çıkmasının ardından, yeni önlemlerin de gündeme gelebileceğini kaydettiler.

EK ŞERİT UYGULAMASI NEDİR?

Uygulamada; Sabah saatlerinde yoğun olmayan ‘Avrupa-Anadolu' istikametindeki bir şerit ‘Anadolu-Avrupa' yakasına veriliyor, akşam saatlerinde de tersi düzenleniyordu.

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