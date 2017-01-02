KORKUNÇ İSTİHBARAT: DEAŞ KİMYASAL SALDIRIYA HAZIRLANIYOR

Korkunç istihbarat: DEAŞ kimyasal saldırıya hazırlanıyor

İngiltere Ulusal Güvenlik Bakanı DEAŞ'ın kimyasal saldırı düzenlemek istediğini söyledi.

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İngiltere Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Wallace'tan son dakika açıklamaları geldi. DAEŞ konusunda açıklamalar yapan Ben Wallace son dakika açıklamasında DAEŞ'in kimyasal bir saldırı hazırlığında olduğunu söyledi...

İngiltere Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Wallace, DEAŞ'ın ülkede kimyasal saldırı yapmak istediğini söyledi. Wallace, "DEAŞ 'herkesin en kötü korkusunu' gerçekleştirmek istiyor" dedi.

Suriye ve Irak'ta kimyasal silahlar kullanan örgütün bu yöntemi Avrupa'ya taşımak istediğini belirten Wallace, "DEAŞ'ın hırsı kitlesel ölümlere neden olacak saldırılar düzenlemek. Olabilecek en fazla sayıda kişinin zarar görmesini istiyorlar. Kimyasal silah kullanmak konusunda hiçbir ahlaki çekinceleri yok. Eğer yapabilirlerse, bunu bu ülkede yaparlar." dedi.

İstanbul'da Reina'da düzenlenen yılbaşı kutlamasına yönelik saldırıdan önce Sunday Times'a bir röportaj veren İngiliz Bakan, "Suriye ve Irak'ta bu tip silahları kullandıklarını gördük ve onların Avrupa için olan arzusunu da görebiliyoruz. Böyle bir durumda sebep oldukları can kaybı rakamları, herkesin en korktuğu şekilde olabilir." ifadelerini kullandı.

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