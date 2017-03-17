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KORKUNÇ KAZA: 12 YARALI VAR

Korkunç kaza: 12 yaralı var

Niğde’de meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

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Niğde'de meydana gelen trafik kazasında 12 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kaza Niğde-Kayseri yolunda meydana geldi. Kayseri'de bulunan Özel bir hastaneye hasta taşıyan otobüs sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Niğde-Kayseri yolu üzeri Aktaş mevkiinde devrildi.

Kazada yaralanan S.Ç (40),E.E. A.(13),S.A. (37), N.A (19),H.D.(64),E. Ö. (31), Ş.Ö(31) İ.T (55), G.T (52),K. O. (38),M. A.(47) ve F.A. (40) 112 ekipleri tarafından Niğde'de çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumları iyi olduğu öğrenilirken Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

İHA
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