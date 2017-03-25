Korkunç kazada 5 kişi hayatını kaybetti

Kaza, akşam saatlerinde Hacı Mustafa Mahallesi’nde meydana geldi. Kahramanmaraş yönüne giden sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 E 8148 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 46 KS 016 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Zafer Uzun, Rabia Uzun, Mustafa İncirlioğlu, Mevlüt İncirlioğlu ile Ayşe İncirlioğlu yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kazada yaşamını yitirenlerin cesetleri de yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı.
Kaza yerine sevk edilen çok sayıda sağlık görevlisi, yaralıları ambulanslarla Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne götürüldü. Acil serviste tedaviye alınan yaralılardan 2’si de doktorların çabasına karşın kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. Diğer 2 yaralının tedavisi sürüyor.
Kazada ölen 4 kişinin cesetleri, otopsi için morga konuldu.
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KORKUNÇ KAZADA 5 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kahramanmaraş’ta otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 5 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Hacı Mustafa Mahallesi’nde meydana geldi. Kahramanmaraş yönüne giden sürücünün kimliği henüz belirlenemeyen 46 E 8148 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen 46 KS 016 plakalı hafif ticari araç, kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan Zafer Uzun, Rabia Uzun, Mustafa İncirlioğlu, Mevlüt İncirlioğlu ile Ayşe İncirlioğlu yaşamını yitirdi, 4 kişi de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar, Necip Fazıl Şehir Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların, sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu belirtildi.
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